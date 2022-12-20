РФ за два месяца выпустила по Украине около 130 "шахедов" и 300 ракет

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«Имеем только за ноябрь и декабрь применение 127 «Шахедов» и 300 крылатых ракет», - сказал Игнат.

Детали

Спикер ВС ВСУ рассказал, что первый «Shahed» россияне выпустили 13 октября.

«В Купянске был сбит Силами обороны, и дальше они начали их применять поэтапно, небольшими группами их запуская на разных направлениях, изучая, как будет реагировать ПВО, какими средствами мы будем их сбивать, и они поняли, что наиболее эффективно для них – это использовать их в ночное время», – отметил Игнат.

Дополнение

В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства “Shahed-136/131”. Всего из 35 дронов ПВО "отминусовала" 30 единиц.

19 декабря Президент Зеленский сообщал, что россия получила в новой партии от Ирана 250 “шахедов”.