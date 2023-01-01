Херсон оккупанты не прекращали обстреливать и в новогоднюю ночь, есть жертва: в ОП показали последствия

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"Херсон. Оккупанты не прекращали бить по городу в новогоднюю ночь. В результате очередного российского обстрела 1 человек погиб, 1 - ранен. Повреждены здания областной детской больницы. Зафиксировано около 7 прилетов, выбито более 700 окон", - написал Тимошенко.

Детали

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич также сообщил о вражеских обстрелах Херсонской области 31 декабря.

"российские оккупанты 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО и минометов. Херсон армия рф атаковала 18 раз. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома", - сообщил глава ОВА.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получили 3 человека. Среди раненых 2 – дети: 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранение средней степени тяжести", - отметил Янушевич.

Дополнение

В новогоднюю ночь армия рф атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушной обороной уничтожено 45 "Шахедов", запущенных врагом. В канун Нового года была атака 20 ракетами, 12 из них – сбиты.