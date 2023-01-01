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Армия рф разрушила детскую больницу в Херсоне: в ОВА показали последствия удара россиян

Киев • УНН

 • 673141 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич показал последствия обстрела российскими войсками Херсона. Под атаку врага попала детская клиническая больница города, сообщает УНН.

Цитата

"Так сейчас выглядит единственная больница в Херсоне, которая оказывает круглосуточную медицинскую помощь детям. В первые минуты Нового года россия нанесла очередной террористический удар - по Херсонской областной детской клинической больнице, враг выпустил около семи снарядов", - написал он.

Детали

По его информации, значительные разрушения получили грудное отделение неонатального корпуса, разрушены две реанимационные палаты и повреждены другие медицинские кабинеты основного корпуса. Всего в больнице выбито более 700 окон. Из-за атаки произошел пожар - горел кабинет медсестры и палата для больных.

Персонал больницы эвакуировал в укрытия 17 детей, 4 родителей и 38 работников больницы.

Дополнение

Российские оккупанты 1 января в очередной раз обстреляли Херсон, один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены здания областной детской больницы. 

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