Армия рф разрушила детскую больницу в Херсоне: в ОВА показали последствия удара россиян

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"Так сейчас выглядит единственная больница в Херсоне, которая оказывает круглосуточную медицинскую помощь детям. В первые минуты Нового года россия нанесла очередной террористический удар - по Херсонской областной детской клинической больнице, враг выпустил около семи снарядов", - написал он.



Детали



По его информации, значительные разрушения получили грудное отделение неонатального корпуса, разрушены две реанимационные палаты и повреждены другие медицинские кабинеты основного корпуса. Всего в больнице выбито более 700 окон. Из-за атаки произошел пожар - горел кабинет медсестры и палата для больных.

Персонал больницы эвакуировал в укрытия 17 детей, 4 родителей и 38 работников больницы.

Дополнение

Российские оккупанты 1 января в очередной раз обстреляли Херсон, один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены здания областной детской больницы.