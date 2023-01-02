СтратКом ЗСУ: окупантів "накрили" в районі Чулаківки на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У районі села Чулаківка Херсонської області, попередньо, знищили розташування російських окупантів з особовим складом та технікою. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.
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"За попередньою інформацією, у районі села Чулаківка Херсонської області ЗСУ "накрили" русяве розташування з особовим складом та технікою, що стояла поруч", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
За даними Генштабу, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 107 440 осіб та сотень одиниць військової техніки.