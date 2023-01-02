СтратКом ЗСУ: окупантів "накрили" в районі Чулаківки на Херсонщині

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"За попередньою інформацією, у районі села Чулаківка Херсонської області ЗСУ "накрили" русяве розташування з особовим складом та технікою, що стояла поруч", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

За даними Генштабу, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 107 440 осіб та сотень одиниць військової техніки.