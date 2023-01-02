Ще плюс 720: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 107 440 осіб та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3031 (+0),
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- бойових броньованих машин ‒ 6093 (+9),
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- артилерійських систем – 2027 (+6),
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- РСЗВ – 423 (+0),
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- засобів ППО ‒ 213 (+0),
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- літаків – 283 (+0),
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- гелікоптерів – 269 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44),
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- крилатих ракет ‒ 723 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5),
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- спеціальної техніки ‒ 181 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Над Україною за ніч збили 39 "Шахедів".