Ще плюс 720: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3031 (+0),



бойових броньованих машин ‒ 6093 (+9),



артилерійських систем – 2027 (+6),



РСЗВ – 423 (+0),



засобів ППО ‒ 213 (+0),



літаків – 283 (+0),



гелікоптерів – 269 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44),



крилатих ракет ‒ 723 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5),



спеціальної техніки ‒ 181 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Над Україною за ніч збили 39 "Шахедів".