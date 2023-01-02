Над Україною за ніч збили 39 "Шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Українською протиповітряною обороною за ніч знищено 39 дронів-камікадзе типу Shahed, також збито два безпілотники "Орлан-10" та ракету Х-59, повідомили у Повітряних силах ЗС України у понеділок, 2 січня, Telegram, пише УНН.
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У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136", вказали у ПС ЗСУ.
"У результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені", - йдеться у повідомленні.
До відбиття нападу, як зазначається, було залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних сил та мобільні вогневі групи. Дедалі активніше залучається техніка та озброєння, надані Україні нашими західними партнерами, додали у ПС ЗСУ.
"Окрім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59", - зазначили у ПС ЗСУ.
Доповнення
Над столицею за ніч було збито 22 повітряні цілі.