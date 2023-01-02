Над Украиной за ночь сбили 39 "Шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Украинской противовоздушной обороной за ночь уничтожено 39 дронов-камикадзе типа Shahed, также сбиты два беспилотника "Орлан-10" и ракета Х-59, сообщили в Воздушных силах ВС Украины в понедельник, 2 января, Telegram, пишет УНН.
Детали
В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136", указали в ВС ВСУ.
"В результате боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БпЛА уничтожены", - говорится в сообщении.
К отражению нападения, как отмечается, были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы. Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами, добавили в ВС ВСУ.
"Кроме того, защитники неба уничтожили два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59", - отметили в ВС ВСУ.
Дополнение
Над столицей за ночь было сбито22 воздушные цели.