Над Києвом збито 22 повітряні цілі - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Над столицею було збито 22 повітряні цілі, повідомляє КМВА, передає УНН.
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"Нічна повітряна атака на Київ. За час повітряної тривоги над столицею було збито 22 повітряні цілі", - йдеться в повідомленні КМВА.
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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба попереджав жителів про загрозу атаки ворожих шахедів. Пізніше Кулеба повідомив, що у Київській області працює ППО.
У КМВА також повідомили про роботу ППО в Києві.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Деснянському районі. Пізніше стало відомо, що у Деснянському районі Києва госпіталізували 19-річного пораненого хлопця.
Нагадаємо
Над Дніпропетровською та Запорізькою областями сили ППО знищили дев’ять дронів “Shahed” та одну ракету, яка летіла в напрямку Дніпра.