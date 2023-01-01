Київ: у Деснянському районі прогримів вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Деснянському районі, передає УНН.
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"Вибух у Деснянському районі Києва. Всі служби слідують на місце", - написав Кличко у Telegram.
Деталі
За попередньою інформацією від начальника КМВА Сергія Попко уламками в Деснянському районі пошкоджено балкони та шибки в багатоповерхівці. Займання немає. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Заступник голови ОП Кирило Тимошенко зазначив, що відбулося падіння уламків БпЛА на проїзжу частину дороги. Пошкоджено вікна в будинку поруч. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Працюють екстренні служби.
Доповнення
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба попереджав жителів про загрозу атаки ворожих шахедів. Пізніше Кулеба повідомив, що у Київській області працює ППО.
У КМВА також повідомили про роботу ППО в Києві.