Киев: в Деснянском районе прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе, передает УНН.
Цитата
"Взрыв в Деснянском районе Киева. Все службы следуют на место", - написал Кличко в Telegram.
Детали
По предварительной информации от начальника КГВА Сергея Попко обломками в Деснянском районе повреждены балконы и стекла в многоэтажке. Возгорания нет. Информация о пострадавших уточняется.
Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко отметил, что произошло падение обломков БпЛА на проезжую часть дороги. Повреждены окна в доме рядом. Информация о пострадавших уточняется. Работают экстренные службы.
Дополнение
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждал жителей об угрозе атаки вражеских шахедов. Позже Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
В КГВА также сообщили о работе ПВО в Киеве.