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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Киев: в Деснянском районе прогремел взрыв

Киев: в Деснянском районе прогремел взрыв

Киев • УНН

 • 1817261 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе, передает УНН.

Цитата

"Взрыв в Деснянском районе Киева. Все службы следуют на место", - написал Кличко в Telegram.

Детали

По предварительной информации от начальника КГВА Сергея Попко обломками в Деснянском районе повреждены балконы и стекла в многоэтажке. Возгорания нет. Информация о пострадавших уточняется.

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко отметил, что произошло падение обломков БпЛА на проезжую часть дороги. Повреждены окна в доме рядом. Информация о пострадавших уточняется. Работают экстренные службы.

Дополнение

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждал жителей об угрозе атаки вражеских шахедов. Позже Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

В КГВА также сообщили о работе ПВО в Киеве.

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