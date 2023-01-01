Над Дніпропетровською та Запорізькою областями сили ППО знищили дев’ять дронів та одну ракету

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"Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних БПЛА типу "Шахед" та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро. Ще 3 "Шахеди" збито протиповітряною обороною Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням "Схід", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба попереджав жителів про загрозу атаки ворожих шахедів. Пізніше Кулеба повідомив, що у Київській області працює ППО.

У КМВА також повідомили про роботу ППО в Києві.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Деснянському районі.