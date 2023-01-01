Над Днепропетровской и Запорожской областями силы ПВО уничтожили девять дронов и одну ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Над Днепропетровской и Запорожской областями силы ПВО уничтожили девять дронов “Shahed” и одну ракету, которая летела в направлении Днепра. Об этом сообщает Воздушное командование “Восток”, передает УНН.
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"Силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены 6 ударных БПЛА типа "Шахед" и одна высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, шедшая в направлении города Днепр. Еще 3 "Шахеда" сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск в взаимодействии с воздушным командованием "Восток", - говорится в сообщении.
Напомним
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждал жителей об угрозе атаки вражеских шахедов. Позже Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
В КМВА также сообщили о работе ПВО в Киеве.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе.