Над Днепропетровской и Запорожской областями силы ПВО уничтожили девять дронов и одну ракету

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"Силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены 6 ударных БПЛА типа "Шахед" и одна высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, шедшая в направлении города Днепр. Еще 3 "Шахеда" сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск в взаимодействии с воздушным командованием "Восток", - говорится в сообщении.

Напомним

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждал жителей об угрозе атаки вражеских шахедов. Позже Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

В КМВА также сообщили о работе ПВО в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе.