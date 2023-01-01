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У Деснянському районі Києва госпіталізували постраждалого 19-річного хлопця

У Деснянському районі Києва госпіталізували постраждалого 19-річного хлопця

Київ • УНН

 • 850951 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У Деснянському районі Києва госпіталізували 19-річного пораненого хлопця. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

"У Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка", - написав Кличко у Telegram.

Деталі

За попередньою інформацією від КМВА, 19-річний молодий чоловік отримав різану рану стопи (наступив по необережності на уламки скла). Його направлено до травмпункту.

У КМВА закликають людей перебувати в укриттях.

Додамо 

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба попереджав жителів про загрозу атаки ворожих шахедів. Пізніше Кулеба повідомив, що у Київській області працює ППО.

У КМВА також повідомили про роботу ППО в Києві.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Деснянському районі.

Нагадаємо 

Над Дніпропетровською та Запорізькою областями сили ППО знищили дев’ять дронів “Shahed” та одну ракету, яка летіла в напрямку Дніпра.

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