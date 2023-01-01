У Деснянському районі Києва госпіталізували постраждалого 19-річного хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Деснянському районі Києва госпіталізували 19-річного пораненого хлопця. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
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"У Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка", - написав Кличко у Telegram.
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За попередньою інформацією від КМВА, 19-річний молодий чоловік отримав різану рану стопи (наступив по необережності на уламки скла). Його направлено до травмпункту.
У КМВА закликають людей перебувати в укриттях.
Додамо
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба попереджав жителів про загрозу атаки ворожих шахедів. Пізніше Кулеба повідомив, що у Київській області працює ППО.
У КМВА також повідомили про роботу ППО в Києві.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Деснянському районі.
Нагадаємо
Над Дніпропетровською та Запорізькою областями сили ППО знищили дев’ять дронів “Shahed” та одну ракету, яка летіла в напрямку Дніпра.