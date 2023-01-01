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В Деснянском районе Киева госпитализировали пострадавшего 19-летнего парня

Киев • УНН

 • 850951 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Деснянском районе Киева госпитализировали 19-летнего раненого парня. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

"В Деснянском районе столицы госпитализировали пострадавшего 19-летнего мужчину", - написал Кличко в Telegram.

Детали

По предварительной информации от КМВА, 19-летний молодой человек получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла). Он направлен в травмпункт.

В КМВА призывают людей находиться в укрытиях.

Добавим 

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждал жителей об угрозе атаки вражеских шахедов. Позже Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

В КМВА также сообщили о работе ПВО в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе.

Напомним 

Над Днепропетровской и Запорожской областями силы ПВО уничтожили девять дронов “Shahed” и одну ракету, которая летела в направлении Днепра.

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