В Деснянском районе Киева госпитализировали пострадавшего 19-летнего парня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Деснянском районе Киева госпитализировали 19-летнего раненого парня. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.
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"В Деснянском районе столицы госпитализировали пострадавшего 19-летнего мужчину", - написал Кличко в Telegram.
Детали
По предварительной информации от КМВА, 19-летний молодой человек получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла). Он направлен в травмпункт.
В КМВА призывают людей находиться в укрытиях.
Добавим
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждал жителей об угрозе атаки вражеских шахедов. Позже Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
В КМВА также сообщили о работе ПВО в Киеве.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе.
Напомним
Над Днепропетровской и Запорожской областями силы ПВО уничтожили девять дронов “Shahed” и одну ракету, которая летела в направлении Днепра.