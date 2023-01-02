Еще плюс 720: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.23 ориентировочно составляли:



личного состава – около 107 440 (+720) человек ликвидировано,



танков ‒ 3031 (+0),



боевых бронированных машин ‒ 6093 (+9),



артиллерийских систем – 2027 (+6),



РСЗО – 423 (+0),



средств ПВО ‒ 213 (+0),



самолетов – 283 (+0),



вертолетов – 269 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44),



крылатых ракет ‒ 723 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4725 (+5),



специальной техники – 181 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Над Украиной за ночь сбили 39 "Шахедов".