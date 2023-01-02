Еще плюс 720: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 107 440 человек и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 107 440 (+720) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 3031 (+0),
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- боевых бронированных машин ‒ 6093 (+9),
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- артиллерийских систем – 2027 (+6),
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- РСЗО – 423 (+0),
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- средств ПВО ‒ 213 (+0),
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- самолетов – 283 (+0),
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- вертолетов – 269 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44),
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- крылатых ракет ‒ 723 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4725 (+5),
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- специальной техники – 181 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
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