Еще плюс 720: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

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Киев • УНН

 • 971575 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 107 440 человек и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 107 440 (+720) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3031 (+0),
  • боевых бронированных машин ‒ 6093 (+9),
  • артиллерийских систем – 2027 (+6),
  • РСЗО – 423 (+0),
  • средств ПВО ‒ 213 (+0),
  • самолетов – 283 (+0),
  • вертолетов – 269 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44),
  • крылатых ракет ‒ 723 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4725 (+5),
  • специальной техники – 181 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Над Украиной за ночь сбили 39 "Шахедов".

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