СтратКом ВСУ: оккупанток "накрыли" в районе Чулаковки в Херсонской области

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"По предварительной информации в районе села Чулаковка Херсонской области ВСУ "накрыли" русое расположение с стоящим рядом личным составом и техникой", - говорится в сообщении.

Напомним

По данным Генштаба, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 107 440 человек и сотен единиц военной техники.