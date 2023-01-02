СтратКом ВСУ: оккупанток "накрыли" в районе Чулаковки в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В районе села Чулаковка Херсонской области, предварительно, уничтожили расположение российских оккупантов с личным составом и техникой. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
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"По предварительной информации в районе села Чулаковка Херсонской области ВСУ "накрыли" русое расположение с стоящим рядом личным составом и техникой", - говорится в сообщении.
Напомним
По данным Генштаба, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 107 440 человек и сотен единиц военной техники.