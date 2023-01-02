Херсонская область: оккупанты обстреляли рынок в центре Берислава, 5 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Сегодня, 2 января, оккупационные войска россии в очередной раз обстреляли Херсонскую область, а именно - центр Берислава. По предварительной информации, 5 гражданских получили ранения, трое – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"армия рф нанесла очередной террористический удар по Херсонской области. Сегодня утром россияне атаковали центр Берислава - обстреляли городской рынок. Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки", - написал он.
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Глава региона отметил, что известно о 5 раненых, три человека находятся в тяжелом состоянии. Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь.
Дополнение
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич показал последствия обстрела российскими войсками Херсона. Под атаку врага попала детская клиническая больница города.
В районе села Чулаковка Херсонской области, предварительно, уничтожили расположение оккупантов с личным составом и техникой.