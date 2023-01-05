Окупанти знову вдарили по центру Херсона: загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Російські окупанти щойно вдарили по центру Херсона, внаслідок чого загинув 20-річний чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
Цитата
“Щойно російські окупанти атакували центральну частину Херсона – влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік”, – написав Янушевич у Телеграм.
Доповнення
Ворог 41 раз обстріляв територію Херсонської області протягом доби 4 січня.