Окупанти понад 40 разів обстріляли Херсонщину протягом минулої доби

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«російські окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Херсон армія рф атакувала 9 раз – вкотре обстріляли житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки», - повідомили в ОВА.

Минулої доби через російські обстріли 3 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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