Окупанти понад 40 разів обстріляли Херсонщину протягом минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Ворог 41 раз обстріляв територію Херсонської області протягом доби 4 січня. Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації, передає УНН.
Деталі
«російські окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Херсон армія рф атакувала 9 раз – вкотре обстріляли житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки», - повідомили в ОВА.
Минулої доби через російські обстріли 3 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загинули двоє мирних мешканців Бахмута – голова ОВА