Загинули двоє мирних мешканців Бахмута – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. За попередню добу у Бахмуті Донецької області загинуло двоє цивільних. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.
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«За 4 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччині — у Бахмуті. Ще 3 людини в області дістали поранення», - повідомив Кириленко у своєму Телеграм-каналі.
Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
«Кожен воєнний злочинець буде покараний!», - наголосив Кириленко.
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