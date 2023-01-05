Загинули двоє мирних мешканців Бахмута – голова ОВА

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«За 4 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччині — у Бахмуті. Ще 3 людини в області дістали поранення», - повідомив Кириленко у своєму Телеграм-каналі.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

«Кожен воєнний злочинець буде покараний!», - наголосив Кириленко.

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