Погибли двое мирных жителей Бахмута - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. За предыдущие сутки в Бахмуте Донецкой области погибли двое гражданских. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко, передает УНН.
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«За 4 января россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области — в Бахмуте. Еще 3 человека в области получили ранения», - сообщил Кириленко в своем Телеграм-канале.
Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
«Каждый военный преступник будет наказан!», - подчеркнул Кириленко.
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