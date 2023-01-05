Погибли двое мирных жителей Бахмута - глава ОВА

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«За 4 января россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области — в Бахмуте. Еще 3 человека в области получили ранения», - сообщил Кириленко в своем Телеграм-канале.

Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

«Каждый военный преступник будет наказан!», - подчеркнул Кириленко.

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