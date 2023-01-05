Оккупанты более 40 раз обстреляли Херсонщину за прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Враг 41 раз обстрелял территорию Херсонской области в течение суток 4 января. Об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
«российские оккупанты 41 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Херсон армия рф атаковала 9 раз – в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома», - сообщили в ОВА.
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения различной степени тяжести.
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