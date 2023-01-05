Оккупанты снова ударили по центру Херсона: погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Российские оккупанты только что ударили по центру Херсона, в результате чего погиб 20-летний мужчина. Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, передает УНН.
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“Только что российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона – попали в дом. От полученных ранений на месте погиб 20-летний мужчина”, – написал Янушевич в Телеграм.
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Враг 41 раз обстрелял территорию Херсонской области в течение суток 4 января.