Оккупанты обстреляли Херсонскую область около 60 раз: погибли 6 человек, 4 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты около 60 раз обстреляли Херсонскую область – шесть человек погибли, ранены четыре. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, передает УНН.
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«российские оккупанты 58 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области были обстреляны из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон армия рф атаковала 14 раз – под вражеским огнем оказались жилые кварталы города», - написал Янушевич.
По его словам, вражеские снаряды попали в пожарную часть, частные и многоквартирные дома.
«За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 6 человек, 4 жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших – 12-летний мальчик. Его россияне убили вместе с мамой и папой в собственном доме, когда обстреляли Берислав», - сообщил Янушевич.
Дополнение
Российские оккупанты 5 января ударили по центру Херсона, в результате чего погиб 20-летний мужчина.