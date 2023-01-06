В Херсоне россияне обстреляли еще одну пожарную часть, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Российские оккупанты в Херсоне обстреляли вторую пожарную часть за два дня. Есть погибшие и раненые. Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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«Херсон. Оккупанты обстреляли вторую пожарную часть через два дня. Есть погибшие и раненые. Зафиксировано не менее 4 взрывов. Рядом с обстрелянной пожарной частью горел дом в частном секторе», – написал Тимошенко.
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5 января вражеские снаряды попали в пожарную часть в Херсоне.