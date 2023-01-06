Ворожий обстріл пожежної частини у Херсоні: загинув один рятувальник, ще чотирьох поранено

Цитата

«Сьогодні російські військові відібрали життя Героя, який рятував життя інших. З артилерії підлі вороги вдарили по пожежній частині. Один рятувальник загинув, ще четверо дістали поранення. Один вогнеборець – у тяжкому стані, троє – середньому. Їх госпіталізували до лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу», - повідомив Янушевич.

За його словами, також росіяни атакували й житловий будинок, що поруч з пожежною частиною.

«Не дивлячись на те, що рятувальники самі потрапили під обстріл, вони одразу вирушили ліквідовувати пожежу. Так зване російське “різдвяне перемирʼя” – це бабуся, яка напередодні Різдва потрапила під обстріл у власній оселі, це родина рятувальника, яка не дочекається на повернення свого Героя, це четверо рятувальників, які зустрінуть Різдво у лікарні», - написав Янушевич.

Доповнення

Російські окупанти у Херсоні обстріляли другу пожежну частину за два дні.