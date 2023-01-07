Сочельник в Мариуполе от оккупантов: тарелка помоев и булка хлеба с каплей меда
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Российские захватчики 6 января на Сочельник дали людям в оккупированном Мариуполе не теплую тарелка помоев в виде каши и булка хлеба с каплей меда. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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«Мариуполь. Кальмиусский район. Мирный. Шестое января. Сочельник от оккупантов. Уже нетеплая тарелка помоев в виде каши и булка хлеба с каплей меда. Христианское отношение от оккупантов во всей красе как оно есть», - написал Андрющенко в Telegram.
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6 января сообщалось, что за время так называемого режима "перемирия" россия не прекращала обстрелов вдоль линии фронта на Донбассе.