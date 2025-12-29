$42.060.13
Ексклюзив
15:25
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
Знову видають бажане за дійсне: українські військові спростували заяви рф про контроль над частиною Костянтинівки

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Бійці 19 армійського корпусу спростували заяви рф про контроль над частиною Костянтинівки, наголошуючи на знищенні ворога на підступах до міста. Військові закликають перевіряти інформацію та не піддаватися російській дезінформації.

Знову видають бажане за дійсне: українські військові спростували заяви рф про контроль над частиною Костянтинівки

Бійці 19 армійського корпусу спростували заяви рф про нібито контроль над частиною Костянтинівки і наголосили - нищать ворога на підступах до війська, передає УНН.

кремль знову намагається видати бажане за дійсне та заявляє про "успіхи" російської армії на полі бою. Проте жодна з цих тез не підтверджується фактами. Міфом є і твердження про нібито контроль над частиною Костянтинівки. Наші військовослужбовці впевнено утримують оборону та нищать ворога на підступах до міста 

- йдеться у повідомленні.

У 19 армійському корпусі зауважили, що росія намагається впливати дезінформацією на міжнародну спільноту, особливо в період переговорів.

Захоплення Покровська, Гуляйполя, Костянтинівки та Мирнограда: Україна спростувала брехню росіян27.12.25, 22:37

Та ці спроби не матимуть жодного результату — окрім збільшення втрат серед окупантів. Закликаємо читачів перевіряти інформацію та не бути інструментом у руках пропагандистів - резюмували військові.

ЗСУ знищили 1 205 690 окупантів та тисячі одиниць техніки станом на 29 грудня - зведення Генштабу 29.12.25, 07:01

Антоніна Туманова

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Сутички
Костянтинівка