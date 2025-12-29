Знову видають бажане за дійсне: українські військові спростували заяви рф про контроль над частиною Костянтинівки

Бійці 19 армійського корпусу спростували заяви рф про нібито контроль над частиною Костянтинівки і наголосили - нищать ворога на підступах до війська, передає УНН.

кремль знову намагається видати бажане за дійсне та заявляє про "успіхи" російської армії на полі бою. Проте жодна з цих тез не підтверджується фактами. Міфом є і твердження про нібито контроль над частиною Костянтинівки. Наші військовослужбовці впевнено утримують оборону та нищать ворога на підступах до міста - йдеться у повідомленні.

У 19 армійському корпусі зауважили, що росія намагається впливати дезінформацією на міжнародну спільноту, особливо в період переговорів.

Захоплення Покровська, Гуляйполя, Костянтинівки та Мирнограда: Україна спростувала брехню росіян

Та ці спроби не матимуть жодного результату — окрім збільшення втрат серед окупантів. Закликаємо читачів перевіряти інформацію та не бути інструментом у руках пропагандистів - резюмували військові.

ЗСУ знищили 1 205 690 окупантів та тисячі одиниць техніки станом на 29 грудня - зведення Генштабу