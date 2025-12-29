Знову видають бажане за дійсне: українські військові спростували заяви рф про контроль над частиною Костянтинівки
Київ • УНН
Бійці 19 армійського корпусу спростували заяви рф про контроль над частиною Костянтинівки, наголошуючи на знищенні ворога на підступах до міста. Військові закликають перевіряти інформацію та не піддаватися російській дезінформації.
Бійці 19 армійського корпусу спростували заяви рф про нібито контроль над частиною Костянтинівки і наголосили - нищать ворога на підступах до війська, передає УНН.
кремль знову намагається видати бажане за дійсне та заявляє про "успіхи" російської армії на полі бою. Проте жодна з цих тез не підтверджується фактами. Міфом є і твердження про нібито контроль над частиною Костянтинівки. Наші військовослужбовці впевнено утримують оборону та нищать ворога на підступах до міста
У 19 армійському корпусі зауважили, що росія намагається впливати дезінформацією на міжнародну спільноту, особливо в період переговорів.
Та ці спроби не матимуть жодного результату — окрім збільшення втрат серед окупантів. Закликаємо читачів перевіряти інформацію та не бути інструментом у руках пропагандистів - резюмували військові.
