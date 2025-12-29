Снова выдают желаемое за действительное: украинские военные опровергли заявления рф о контроле над частью Константиновки
Киев • УНН
Бойцы 19 армейского корпуса опровергли заявления рф о контроле над частью Константиновки, подчеркивая уничтожение врага на подступах к городу. Военные призывают проверять информацию и не поддаваться российской дезинформации.
Бойцы 19 армейского корпуса опровергли заявления рф о якобы контроле над частью Константиновки и подчеркнули - уничтожают врага на подступах к войску, передает УНН.
кремль снова пытается выдать желаемое за действительное и заявляет об "успехах" российской армии на поле боя. Однако ни один из этих тезисов не подтверждается фактами. Мифом является и утверждение о якобы контроле над частью Константиновки. Наши военнослужащие уверенно удерживают оборону и уничтожают врага на подступах к городу
В 19 армейском корпусе отметили, что россия пытается влиять дезинформацией на международное сообщество, особенно в период переговоров.
Но эти попытки не принесут никакого результата — кроме увеличения потерь среди оккупантов. Призываем читателей проверять информацию и не быть инструментом в руках пропагандистов, — резюмировали военные.
