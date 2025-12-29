Снова выдают желаемое за действительное: украинские военные опровергли заявления рф о контроле над частью Константиновки

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 5074 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 6518 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17 • 15645 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 32943 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 52870 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 57702 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 50968 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 40069 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43825 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 52288 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
4.5м/с
87%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 25535 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 16835 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 20304 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 11397 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 6982 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 7168 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 11514 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 35735 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 135923 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 180506 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Государственная граница Украины
Закарпатская область
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 16922 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 33140 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 43664 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 135920 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 43991 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Нефть марки Brent
Сериал

Снова выдают желаемое за действительное: украинские военные опровергли заявления рф о контроле над частью Константиновки

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Бойцы 19 армейского корпуса опровергли заявления рф о контроле над частью Константиновки, подчеркивая уничтожение врага на подступах к городу. Военные призывают проверять информацию и не поддаваться российской дезинформации.

Снова выдают желаемое за действительное: украинские военные опровергли заявления рф о контроле над частью Константиновки

Бойцы 19 армейского корпуса опровергли заявления рф о якобы контроле над частью Константиновки и подчеркнули - уничтожают врага на подступах к войску, передает УНН.

кремль снова пытается выдать желаемое за действительное и заявляет об "успехах" российской армии на поле боя. Однако ни один из этих тезисов не подтверждается фактами. Мифом является и утверждение о якобы контроле над частью Константиновки. Наши военнослужащие уверенно удерживают оборону и уничтожают врага на подступах к городу 

- говорится в сообщении.

В 19 армейском корпусе отметили, что россия пытается влиять дезинформацией на международное сообщество, особенно в период переговоров.

Захват Покровска, Гуляйполя, Константиновки и Мирнограда: Украина опровергла ложь россиян27.12.25, 22:37 • 7392 просмотра

Но эти попытки не принесут никакого результата — кроме увеличения потерь среди оккупантов. Призываем читателей проверять информацию и не быть инструментом в руках пропагандистов, — резюмировали военные.

ВСУ уничтожили 1 205 690 оккупантов и тысячи единиц техники по состоянию на 29 декабря - сводка Генштаба29.12.25, 07:01 • 4346 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Столкновения
Константиновка