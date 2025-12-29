ЗСУ знищили 1 205 690 окупантів та тисячі одиниць техніки станом на 29 грудня - зведення Генштабу

Станом на 29 грудня 2025 року Сили оборони України ліквідували 1 205 690 російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також росіяни втратили на початку доби на лінії фронту:

танків - 11 472 од;

бойових броньованих машин - 23 837 од;

артилерійських систем - 35 570 од;

РСЗВ - 1 581 од;

засоби ППО - 1 264 од;

літаків - 434 од;

гелікоптерів - 347 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96 532 од;

крилаті ракети - 4 136 од;

кораблі / катери - 28 од;

підводні човни - 2 од;

автомобільна техніка та автоцистерни - 71 891 од;

спеціальна техніка - 4 030 од.

Нагадаємо

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України вразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Для цього вони використали ударні безпілотники.