ЗСУ знищили 1 205 690 окупантів та тисячі одиниць техніки станом на 29 грудня - зведення Генштабу
Київ • УНН
Станом на 29 грудня 2025 року Сили оборони України ліквідували 1 205 690 російських окупантів. Також ворог втратив понад 11 тисяч танків та 23 тисячі бойових броньованих машин.
Станом на 29 грудня 2025 року Сили оборони України ліквідували 1 205 690 російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Також росіяни втратили на початку доби на лінії фронту:
- танків - 11 472 од;
- бойових броньованих машин - 23 837 од;
- артилерійських систем - 35 570 од;
- РСЗВ - 1 581 од;
- засоби ППО - 1 264 од;
- літаків - 434 од;
- гелікоптерів - 347 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96 532 од;
- крилаті ракети - 4 136 од;
- кораблі / катери - 28 од;
- підводні човни - 2 од;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 71 891 од;
- спеціальна техніка - 4 030 од.
Нагадаємо
Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України вразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Для цього вони використали ударні безпілотники.