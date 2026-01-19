инициирована служебная проверка: Одесский ТЦК разъяснил инцидент с участием военных и полиции
Киев • УНН
В Одессе 19 января на ул. Софиевской произошел инцидент с участием военнослужащих ТЦК и СП и полиции. Гражданин, находившийся в розыске, отказался предоставить документы и оказал сопротивление.
В социальных сетях распространяется видеозапись и сообщение о событии, произошедшем 19 января 2026 года в городе Одесса на ул. Софиевской с участием военнослужащих ТЦК и СП и представителей Национальной полиции Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Одесского ТЦК и СП.
Подробности
Отмечается, что в указанное время группа оповещения одного из районных ТЦК и СП действовала по вызову сотрудников Нацполиции с целью составления административных материалов в отношении гражданина, который, по информации правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Все действия осуществлялись в присутствии представителей Нацполиции.
Во время проверки и выяснения обстоятельств гражданину было предложено предоставить военно-учетные документы и проследовать для оформления административного протокола и уточнения учетных данных. Гражданин от выполнения законных требований отказался и оказывал сопротивление
Указывается, что физическое воздействие применялось исключительно с целью прекращения противоправных действий и обеспечения возможности оформления административных материалов. При этом информация о "похищении" лица или его доставке "в неизвестном направлении" не соответствует действительности.
Информация относительно умышленного избиения, повреждения транспортного средства или превышения полномочий требует отдельной проверки. Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки принципиально не терпит любые проявления неправомерного поведения, превышения полномочий или несоблюдения требований законодательства
Там уточнили, что по факту происшествия инициирована служебная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников с учетом видеоматериалов и материалов, составленных Нацполицией. В случае установления нарушений виновные лица будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.
Напомним
В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении двух правоохранителей, обвиняемых в избиении мужчины возле Голосеевского районного ТЦК и СП. Оба фигуранта уже уволены со службы.
