инициирована служебная проверка: Одесский ТЦК разъяснил инцидент с участием военных и полиции

18:36 • 5156 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 12229 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 14900 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 17316 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 18262 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 21535 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 15658 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 36162 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 35157 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18389 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
В Запорожье женщина выбросила дочь с 9-го этажа и прыгнула следом19 января, 11:58 • 5102 просмотра
Лидеры ЕС сменят фокус в Давосе с Украины на Гренландию после угроз Трампа - СМИ19 января, 13:12 • 9300 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 13712 просмотра
"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-женыPhoto15:48 • 10807 просмотра
Ветераны могут оформить автогражданку бесплатно через "Дію": что известно16:25 • 7372 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 21535 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 36162 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 35157 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 52349 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 73935 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 13756 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 30422 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 26153 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 31414 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 43631 просмотра
инициирована служебная проверка: Одесский ТЦК разъяснил инцидент с участием военных и полиции

Киев • УНН

 • 44 просмотра

В Одессе 19 января на ул. Софиевской произошел инцидент с участием военнослужащих ТЦК и СП и полиции. Гражданин, находившийся в розыске, отказался предоставить документы и оказал сопротивление.

инициирована служебная проверка: Одесский ТЦК разъяснил инцидент с участием военных и полиции

В социальных сетях распространяется видеозапись и сообщение о событии, произошедшем 19 января 2026 года в городе Одесса на ул. Софиевской с участием военнослужащих ТЦК и СП и представителей Национальной полиции Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Одесского ТЦК и СП.

Подробности

Отмечается, что в указанное время группа оповещения одного из районных ТЦК и СП действовала по вызову сотрудников Нацполиции с целью составления административных материалов в отношении гражданина, который, по информации правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Все действия осуществлялись в присутствии представителей Нацполиции.

Во время проверки и выяснения обстоятельств гражданину было предложено предоставить военно-учетные документы и проследовать для оформления административного протокола и уточнения учетных данных. Гражданин от выполнения законных требований отказался и оказывал сопротивление

- говорится в сообщении.

Указывается, что физическое воздействие применялось исключительно с целью прекращения противоправных действий и обеспечения возможности оформления административных материалов. При этом информация о "похищении" лица или его доставке "в неизвестном направлении" не соответствует действительности.

Информация относительно умышленного избиения, повреждения транспортного средства или превышения полномочий требует отдельной проверки. Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки принципиально не терпит любые проявления неправомерного поведения, превышения полномочий или несоблюдения требований законодательства

- заверили в ТЦК и СП.

Там уточнили, что по факту происшествия инициирована служебная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников с учетом видеоматериалов и материалов, составленных Нацполицией. В случае установления нарушений виновные лица будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении двух правоохранителей, обвиняемых в избиении мужчины возле Голосеевского районного ТЦК и СП. Оба фигуранта уже уволены со службы.

ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда16.01.26, 11:54 • 72307 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Одесса