ініційовано службову перевірку: Одеський ТЦК роз'яснив інцидент за участю військових та поліції

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:36 • 5150 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 12224 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 14896 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 17312 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 18259 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 21529 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 15656 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 36160 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 35155 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18389 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Запоріжжі жінка викинула доньку з 9-го поверху і стрибнула слідом19 січня, 11:58 • 5102 перегляди
Лідери ЄС змінять фокус у Давосі з України на Гренландію після погроз Трампа - ЗМІ19 січня, 13:12 • 9300 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 13712 перегляди
"Припускаю, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео ексдружиниPhoto15:48 • 10807 перегляди
Ветерани можуть оформити автоцивілку безкоштовно через "Дію": що відомо16:25 • 7372 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 21534 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 36162 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 35156 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 52348 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 73935 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Михайло Федоров
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 13748 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 30417 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 26150 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 31411 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 43627 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Fox News

ініційовано службову перевірку: Одеський ТЦК роз'яснив інцидент за участю військових та поліції

Київ • УНН

 • 40 перегляди

В Одесі 19 січня на вул. Софіївській стався інцидент за участю військовослужбовців ТЦК та СП і поліції. Громадянин, який перебував у розшуку, відмовився надати документи та чинив опір.

ініційовано службову перевірку: Одеський ТЦК роз'яснив інцидент за участю військових та поліції

У соціальних мережах поширюється відеозапис та повідомлення про подію, що сталася 19 січня 2026 року в місті Одеса на вул. Софіївській за участі військовослужбовців ТЦК та СП і представників Національної поліції України. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Одеського ТЦК та СП.

Деталі

Зазначається, що в зазначений час група оповіщення одного з районних ТЦК та СП діяла за викликом співробітників Нацполіції з метою складання адміністративних матеріалів стосовно громадянина, який, за інформацією правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Усі дії здійснювалися в присутності представників Нацполіції.

Під час перевірки та з’ясування обставин громадянину було запропоновано надати військово-облікові документи та прослідувати для оформлення адміністративного протоколу і уточнення облікових даних. Громадянин від виконання законних вимог відмовився та чинив спротив

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що фізичний вплив застосовувався виключно з метою припинення протиправних дій та забезпечення можливості оформлення адміністративних матеріалів. При цьому інформація про "викрадення" особи або її доставлення "в невідомому напрямку" не відповідає дійсності.

Інформація щодо умисного побиття, пошкодження транспортного засобу або перевищення повноважень потребує окремої перевірки. Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки принципово не толерує будь-які прояви неправомірної поведінки, перевищення повноважень або недотримання вимог законодавства

- запевнили у ТЦК та СП.

Там уточнили, що за фактом події ініційовано службову перевірку, у ході якої буде надано правову оцінку діям усіх учасників з урахуванням відеоматеріалів та матеріалів, складених Нацполіцією. У разі встановлення порушень винні особи нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо двох правоохоронців, яких обвинувачують у побитті чоловіка біля Голосіївського районного ТЦК та СП. Обох фігурантів уже звільнили зі служби.

ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду16.01.26, 11:54 • 72307 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Одеса