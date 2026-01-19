ініційовано службову перевірку: Одеський ТЦК роз'яснив інцидент за участю військових та поліції

У соціальних мережах поширюється відеозапис та повідомлення про подію, що сталася 19 січня 2026 року в місті Одеса на вул. Софіївській за участі військовослужбовців ТЦК та СП і представників Національної поліції України. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Одеського ТЦК та СП.

Деталі

Зазначається, що в зазначений час група оповіщення одного з районних ТЦК та СП діяла за викликом співробітників Нацполіції з метою складання адміністративних матеріалів стосовно громадянина, який, за інформацією правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Усі дії здійснювалися в присутності представників Нацполіції.

Під час перевірки та з’ясування обставин громадянину було запропоновано надати військово-облікові документи та прослідувати для оформлення адміністративного протоколу і уточнення облікових даних. Громадянин від виконання законних вимог відмовився та чинив спротив - йдеться у повідомленні.

Вказується, що фізичний вплив застосовувався виключно з метою припинення протиправних дій та забезпечення можливості оформлення адміністративних матеріалів. При цьому інформація про "викрадення" особи або її доставлення "в невідомому напрямку" не відповідає дійсності.

Інформація щодо умисного побиття, пошкодження транспортного засобу або перевищення повноважень потребує окремої перевірки. Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки принципово не толерує будь-які прояви неправомірної поведінки, перевищення повноважень або недотримання вимог законодавства - запевнили у ТЦК та СП.

Там уточнили, що за фактом події ініційовано службову перевірку, у ході якої буде надано правову оцінку діям усіх учасників з урахуванням відеоматеріалів та матеріалів, складених Нацполіцією. У разі встановлення порушень винні особи нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

