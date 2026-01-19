У Києві судитимуть правоохоронців за побиття чоловіка біля Голосіївського ТЦК

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
13:29 • 3838 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 16024 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 18955 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 13095 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 19414 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 28491 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 39087 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 59885 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 47971 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 79073 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW19 січня, 04:31 • 21025 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 13782 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 15157 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 32563 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 16583 перегляди
Публікації
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 16022 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 18952 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 32636 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 63023 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 101512 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Джорджа Мелоні
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Харків
Данія
Реклама
УНН Lite
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 15197 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 13802 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 25719 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 38121 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 34503 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Дипломатка
Financial Times

У Києві судитимуть правоохоронців за побиття чоловіка біля Голосіївського ТЦК

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Двох правоохоронців, звільнених зі служби, судитимуть у Києві за побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Вони завдали численних ударів по голові, що призвело до множинних тілесних ушкоджень.

У Києві судитимуть правоохоронців за побиття чоловіка біля Голосіївського ТЦК

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо двох правоохоронців, яких обвинувачують у побитті чоловіка біля Голосіївського районного ТЦК та СП. Обох фігурантів уже звільнили зі служби. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

За даними слідства, під час затримання чоловіка правоохоронці застосували до нього надмірну силу та завдали численних ударів по голові. Внаслідок побиття потерпілий отримав множинні тілесні ушкодження

- йдеться у повідомленні.

Водночас встановлено, що конфлікт виник після того, як затриманий розпилив у салоні службового автомобіля перцевий балончик. У ДБР наголошують, що навіть за таких обставин застосування жорстокого насильства з боку правоохоронців є неприпустимим.

Двом фігурантам інкримінують перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством, за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Обидва правоохоронці вже звільнені зі служби. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Київська міська прокуратура.

Викрали чоловіка та вимагали 6 тис. доларів: в Одесі затримано військових ТЦК16.01.26, 17:18 • 4211 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Мобілізація
Довічне позбавлення волі
Сутички
ТЦК та СП
Київ