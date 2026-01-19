В Киеве будут судить правоохранителей за избиение мужчины возле Голосеевского ТЦК

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении двух правоохранителей, обвиняемых в избиении мужчины возле Голосеевского районного ТЦК и СП. Оба фигуранта уже уволены со службы. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

По данным следствия, во время задержания мужчины правоохранители применили к нему чрезмерную силу и нанесли многочисленные удары по голове. В результате избиения потерпевший получил множественные телесные повреждения - говорится в сообщении.

В то же время установлено, что конфликт возник после того, как задержанный распылил в салоне служебного автомобиля перцовый баллончик. В ГБР отмечают, что даже при таких обстоятельствах применение жестокого насилия со стороны правоохранителей недопустимо.

Двум фигурантам инкриминируют превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием, по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Оба правоохранителя уже уволены со службы. Процессуальное руководство по делу осуществляла Киевская городская прокуратура.

