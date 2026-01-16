Похитили мужчину и требовали 6 тыс. долларов: в Одессе задержаны военные ТЦК

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе разоблачили в вымогательстве трех сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также члена общественной организации. По данным следствия, они похитили мужчину, час возили по городу, требуя 6 тыс. долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Подробности

Вечером 15 января прокуроры совместно с сотрудниками СБУ разоблачили в вымогательстве трех сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также члена общественной организации. Во время осуществления мобилизационных мероприятий в Киевском районе г. Одессы они противоправно лишили свободы мужчину, посадили в автобус. Применяя физическое принуждение, около часа возили по городу - говорится в сообщении.

Сообщается, что с мужчины требовали 6000 долларов за недоставление его в РТЦК.

Всех причастных к преступлению задержали. Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения - добавили в прокуратуре.

Напомним

Третий апелляционный административный суд решил, что работники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.