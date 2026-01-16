Викрали чоловіка та вимагали 6 тис. доларів: в Одесі затримано військових ТЦК
Київ • УНН
В Одесі викрили трьох працівників районного ТЦК та члена громадської організації, які викрали чоловіка. Вони годину возили його по місту, вимагаючи 6 тисяч доларів за недоставлення до РТЦК.
У Одесі викрили на вимаганні трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації. За даними слідства, вони викрали чоловіка, годину возили по місту, вимагаючи 6 тис. доларів. Про це пише УНН з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.
Деталі
Ввечері 15 січня прокурори спільно зі співробітниками СБУ викрили на вимаганні трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації. Під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі м. Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус. Застосовуючи фізичний примус, близько години возили по місту
Повідомляється, що з чоловіка вимагали 6000 доларів за недоставлення його до РТЦК.
Всіх причетних до злочину затримали. Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру та обрання запобіжного заходу
Нагадаємо
Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.