13:20 • 7214 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 22918 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 21943 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 22030 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 22013 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 22090 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 30303 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 34227 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 26580 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36767 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Викрали чоловіка та вимагали 6 тис. доларів: в Одесі затримано військових ТЦК

Київ • УНН

 • 50 перегляди

В Одесі викрили трьох працівників районного ТЦК та члена громадської організації, які викрали чоловіка. Вони годину возили його по місту, вимагаючи 6 тисяч доларів за недоставлення до РТЦК.

Викрали чоловіка та вимагали 6 тис. доларів: в Одесі затримано військових ТЦК
Фото: Одеська обласна прокуратура

У Одесі викрили на вимаганні трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації. За даними слідства, вони викрали чоловіка, годину возили по місту, вимагаючи 6 тис. доларів. Про це пише УНН з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Деталі

Ввечері 15 січня прокурори спільно зі співробітниками СБУ викрили на вимаганні трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації. Під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі м. Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус. Застосовуючи фізичний примус, близько години возили по місту

 - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з чоловіка вимагали 6000 доларів за недоставлення його до РТЦК.

Всіх причетних до злочину затримали. Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру та обрання запобіжного заходу

 - додали в прокуратурі.

Нагадаємо

Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Служба безпеки України
Одеса