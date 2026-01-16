Викрали чоловіка та вимагали 6 тис. доларів: в Одесі затримано військових ТЦК

Фото: Одеська обласна прокуратура

У Одесі викрили на вимаганні трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації. За даними слідства, вони викрали чоловіка, годину возили по місту, вимагаючи 6 тис. доларів. Про це пише УНН з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Деталі

Ввечері 15 січня прокурори спільно зі співробітниками СБУ викрили на вимаганні трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації. Під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі м. Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус. Застосовуючи фізичний примус, близько години возили по місту - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з чоловіка вимагали 6000 доларів за недоставлення його до РТЦК.

Всіх причетних до злочину затримали. Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру та обрання запобіжного заходу - додали в прокуратурі.

Нагадаємо

Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.