$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:29 • 30 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 10401 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 13015 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 9746 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 16484 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 26256 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 37865 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 59209 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 47584 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 78556 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT19 января, 03:32 • 21413 просмотра
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов19 января, 04:03 • 19496 просмотра
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 18075 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 27161 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 13730 просмотра
публикации
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 10401 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 13015 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 27435 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 60404 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 98901 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Канада
Китай
Реклама
УНН Lite
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 12578 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 12447 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 24405 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 36864 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 33313 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Дипломатка
Шахед-136

Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Кандидат медицинских наук Отто Стойка рассказал об оптимальных показателях температуры и влажности в доме, которые влияют на самочувствие и иммунитет. Оптимальная температура составляет от +18 до 24 градусов Цельсия, влажность – от 40 до 60%.

Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Фото: pixabay

Комфортный микроклимат в доме напрямую влияет на самочувствие, иммунитет и течение болезней. К сожалению, в результате вражеских атак многие украинцы столкнулись с тем, что тепло в доме стало недостижимой роскошью. О том, какие именно показатели температуры и влажности считаются оптимальными в доме, рассказал УНН кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка.

Детали

Основными показателями здорового микроклимата в помещении являются температура воздуха и уровень влажности. Именно они определяют, насколько комфортно организму дышать и противостоять вирусам.

Оптимальная температура в жилом помещении от +18 до 24 градусов по Цельсию с влажностью от 40 до 60%. При такой температуре и влажности достаточно комфортно людям. И здоровым, и даже тем, кто болеет - это может облегчать состояние

 - отмечает врач.

Особенно сложно поддерживать эти показатели в отопительный сезон, потому что обогреватели и централизованное отопление часто пересушивают воздух в квартирах и домах. Это может негативно влиять на слизистые оболочки и иммунную защиту, говорит Отто Стойка.

Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями14.01.26, 18:42 • 31301 просмотр

Когда включаем отопление или обогреватели, особенно тепловентиляторы, влажность часто падает ниже 40%, иногда до 10-20%. Такой воздух сушит слизистые оболочки носа и горла, и человек становится более уязвимым к вирусным инфекциям. Особенно это касается детей в садиках и школах - объясняет эксперт общественного здоровья.

Врач советует регулярно проветривать помещение и по возможности увлажнять воздух. Для этого подойдут как специальные увлажнители, так и простые бытовые решения. Важно также контролировать показатели не "на глаз", а с помощью приборов.

Желательно иметь не только термометр, но и гигрометр - прибор, который показывает влажность. Они продаются в супермаркетах, часто вместе с термометрами, и обычно недорогие. Даже простые увлажнители или влажная ткань на батарее уже помогают поддержать нужный уровень влажности

- говорит Отто Стойка.

Чрезмерная влажность также может быть вредной. Она затрудняет дыхание и создает условия для появления плесени в помещении, что опасно для дыхательной системы, говорит эксперт по общественному здоровью. Особенно это ощущают люди с хроническими заболеваниями.

Слишком влажный воздух тяжелее переносится, особенно людьми с сердечно-сосудистыми болезнями и заболеваниями легких. Если высокая влажность постоянна, может появляться плесень, грибки, которые попадают в воздух и вызывают аллергические реакции или другие проблемы

- предостерегает врач.

Что касается людей с астмой, аллергиями или другими хроническими болезнями, рекомендации остаются общими. Важно соблюдать оптимальные показатели и регулярно контролировать состояние здоровья.

Для детей и взрослых, даже с хроническими заболеваниями, оптимальный микроклимат одинаков. Специфических температур не требуется, а главное следить за самочувствием, контролировать показатели и вовремя обращаться к врачу

 - подытоживает Отто Стойка.

Советы как согреться

Многослойность в одежде. Одежда должна состоять из нескольких слоев и не быть тесной, чтобы не мешать кровообращению. Первый слой, прилегающий непосредственно к телу, должен быть из натуральной ткани, или же это может быть термобелье. Если вещи становятся влажными - обязательно снимайте их, ведь они хуже держат тепло.

Как правильно выбрать термобелье: простые советы07.01.26, 13:57 • 79455 просмотров

Больше двигайтесь. Не забывайте о движении, добавьте в свою жизнь легкие, но регулярные физические нагрузки

- добавил Отто Стойка.

Морозы усиливают риск переохлаждения: как уберечься во время холодов14.01.26, 17:56 • 3231 просмотр

Алла Киосак

ОбществоЗдоровье
Министерство здравоохранения Украины
Морозы в Украине
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия