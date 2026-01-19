Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача

Фото: pixabay

Комфортный микроклимат в доме напрямую влияет на самочувствие, иммунитет и течение болезней. К сожалению, в результате вражеских атак многие украинцы столкнулись с тем, что тепло в доме стало недостижимой роскошью. О том, какие именно показатели температуры и влажности считаются оптимальными в доме, рассказал УНН кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка.

Детали

Основными показателями здорового микроклимата в помещении являются температура воздуха и уровень влажности. Именно они определяют, насколько комфортно организму дышать и противостоять вирусам.

Оптимальная температура в жилом помещении от +18 до 24 градусов по Цельсию с влажностью от 40 до 60%. При такой температуре и влажности достаточно комфортно людям. И здоровым, и даже тем, кто болеет - это может облегчать состояние - отмечает врач.

Особенно сложно поддерживать эти показатели в отопительный сезон, потому что обогреватели и централизованное отопление часто пересушивают воздух в квартирах и домах. Это может негативно влиять на слизистые оболочки и иммунную защиту, говорит Отто Стойка.

Когда включаем отопление или обогреватели, особенно тепловентиляторы, влажность часто падает ниже 40%, иногда до 10-20%. Такой воздух сушит слизистые оболочки носа и горла, и человек становится более уязвимым к вирусным инфекциям. Особенно это касается детей в садиках и школах - объясняет эксперт общественного здоровья.

Врач советует регулярно проветривать помещение и по возможности увлажнять воздух. Для этого подойдут как специальные увлажнители, так и простые бытовые решения. Важно также контролировать показатели не "на глаз", а с помощью приборов.

Желательно иметь не только термометр, но и гигрометр - прибор, который показывает влажность. Они продаются в супермаркетах, часто вместе с термометрами, и обычно недорогие. Даже простые увлажнители или влажная ткань на батарее уже помогают поддержать нужный уровень влажности - говорит Отто Стойка.

Чрезмерная влажность также может быть вредной. Она затрудняет дыхание и создает условия для появления плесени в помещении, что опасно для дыхательной системы, говорит эксперт по общественному здоровью. Особенно это ощущают люди с хроническими заболеваниями.

Слишком влажный воздух тяжелее переносится, особенно людьми с сердечно-сосудистыми болезнями и заболеваниями легких. Если высокая влажность постоянна, может появляться плесень, грибки, которые попадают в воздух и вызывают аллергические реакции или другие проблемы - предостерегает врач.

Что касается людей с астмой, аллергиями или другими хроническими болезнями, рекомендации остаются общими. Важно соблюдать оптимальные показатели и регулярно контролировать состояние здоровья.

Для детей и взрослых, даже с хроническими заболеваниями, оптимальный микроклимат одинаков. Специфических температур не требуется, а главное следить за самочувствием, контролировать показатели и вовремя обращаться к врачу - подытоживает Отто Стойка.

Советы как согреться

Многослойность в одежде. Одежда должна состоять из нескольких слоев и не быть тесной, чтобы не мешать кровообращению. Первый слой, прилегающий непосредственно к телу, должен быть из натуральной ткани, или же это может быть термобелье. Если вещи становятся влажными - обязательно снимайте их, ведь они хуже держат тепло.

Больше двигайтесь. Не забывайте о движении, добавьте в свою жизнь легкие, но регулярные физические нагрузки - добавил Отто Стойка.

