Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Київ • УНН
Кандидат медичних наук Отто Стойка розповів про оптимальні показники температури та вологості в оселі, які впливають на самопочуття та імунітет. Оптимальна температура становить +18 до 24 градусів Цельсія, вологість - від 40 до 60%.
Комфортний мікроклімат в оселі безпосередньо впливає на самопочуття, імунітет та перебіг хвороб. На жаль, в наслідок ворожих атак багато українців стикнулися з тим, що тепло в оселі стало недосяжною розкішшю. Про те, які саме показники температури й вологості вважаються оптимальними в оселі розповів УНН кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та експерт громадського здоров'я Отто Стойка.
Деталі
Основними показниками здорового мікроклімату у приміщенні є температура повітря та рівень вологості. Саме вони визначають, наскільки комфортно організму дихати та протистояти вірусам.
Оптимальна температура в житловому приміщенні від +18 до 24 градусів за Цельсієм з вологістю від 40 до 60%. При такій температурі і вологості достатньо комфортно людям. І здоровим, і навіть тим, хто хворіє - це може полегшувати стан
Особливо складно підтримувати ці показники в опалювальний сезон, бо обігрівачі та централізоване опалення часто пересушують повітря в квартирах і будинках. Це може негативно впливати на слизові оболонки та імунний захист, каже Отто Стойка.
Коли вмикаємо опалення або обігрівачі, особливо тепловентилятори, вологість часто падає нижче 40%, іноді до 10-20%. Таке повітря сушить слизові оболонки носа й горла, і людина стає більш вразливою до вірусних інфекцій. Особливо це стосується дітей у садочках і школах - пояснює експерт громадського здоров’я.
Лікар радить регулярно провітрювати приміщення та за можливості зволожувати повітря. Для цього підійдуть як спеціальні зволожувачі, так і прості побутові рішення. Важливо також контролювати показники не "на око", а за допомогою приладів.
Бажано мати не лише термометр, а й гігрометр - прилад, який показує вологість. Вони продаються в супермаркетах, часто разом із термометрами, і зазвичай недорогі. Навіть прості зволожувачі або волога тканина на батареї вже допомагають підтримати потрібний рівень вологості
Надмірна вологість також може бути шкідливою. Вона ускладнює дихання та створює умови для появи плісняви у приміщенні, що небезпечно для дихальної системи, каже експерт з громадського здоров’я. Особливо це відчувають люди з хронічними захворюваннями.
Занадто вологе повітря важче переноситься, особливо людьми із серцево-судинними хворобами та захворюваннями легень. Якщо висока вологість постійна, може з’являтися пліснява, грибки, які потрапляють у повітря й викликають алергічні реакції або інші проблеми
Щодо людей з астмою, алергіями чи іншими хронічними хворобами, рекомендації залишаються загальними. Важливо дотримуватися оптимальних показників і регулярно контролювати стан здоров’я.
Для дітей і дорослих, навіть із хронічними захворюваннями, оптимальний мікроклімат однаковий. Специфічних температур не потрібно, а головне слідкувати за самопочуттям, контролювати показники та вчасно звертатися до лікаря
Поради як зігрітися
Багатошаровість в одязі. Одяг має складатися з кількох шарів та не бути тісним, аби не заважати кровообігу. Перший шар, що прилягає безпосередньо до тіла, має бути з натуральної тканини, або ж це може бути термобілизна. Якщо речі стають вологими - обов'язково знімайте їх, адже вони гірше тримають тепло.
Більше рухайтесь. Не забувайте про рух, додайте у своє життя легкі, але регулярні фізичні навантаження
