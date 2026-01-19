$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
13:29 • 22 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 10396 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 13005 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 9734 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
07:52 • 16481 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 26252 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 37861 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 59205 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 47582 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 78551 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT19 січня, 03:32 • 21413 перегляди
Бессент: анексія Гренландії - це найкраще для Гренландії, Європи та Сполучених Штатів19 січня, 04:03 • 19496 перегляди
кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW19 січня, 04:31 • 18075 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 27161 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 13730 перегляди
Публікації
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 10397 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 13008 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 27428 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 60402 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 98900 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 12572 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт07:47 • 12442 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 24399 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 36860 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 33309 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Дипломатка
Шахед-136

Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Кандидат медичних наук Отто Стойка розповів про оптимальні показники температури та вологості в оселі, які впливають на самопочуття та імунітет. Оптимальна температура становить +18 до 24 градусів Цельсія, вологість - від 40 до 60%.

Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Фото: pixabay

Комфортний мікроклімат в оселі безпосередньо впливає на самопочуття, імунітет та перебіг хвороб. На жаль, в наслідок ворожих атак багато українців стикнулися з тим, що тепло в оселі стало недосяжною розкішшю. Про те, які саме показники температури й вологості вважаються оптимальними в оселі розповів УНН кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та експерт громадського здоров'я Отто Стойка.

Деталі

Основними показниками здорового мікроклімату у приміщенні є температура повітря та рівень вологості. Саме вони визначають, наскільки комфортно організму дихати та протистояти вірусам.

Оптимальна температура в житловому приміщенні від +18 до 24 градусів за Цельсієм з вологістю від 40 до 60%. При такій температурі і вологості достатньо комфортно людям. І здоровим, і навіть тим, хто хворіє - це може полегшувати стан

 - наголошує лікар.

Особливо складно підтримувати ці показники в опалювальний сезон, бо обігрівачі та централізоване опалення часто пересушують повітря в квартирах і будинках. Це може негативно впливати на слизові оболонки та імунний захист, каже Отто Стойка.

Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями14.01.26, 18:42 • 31301 перегляд

Коли вмикаємо опалення або обігрівачі, особливо тепловентилятори, вологість часто падає нижче 40%, іноді до 10-20%. Таке повітря сушить слизові оболонки носа й горла, і людина стає більш вразливою до вірусних інфекцій. Особливо це стосується дітей у садочках і школах - пояснює експерт громадського здоров’я.

Лікар радить регулярно провітрювати приміщення та за можливості зволожувати повітря. Для цього підійдуть як спеціальні зволожувачі, так і прості побутові рішення. Важливо також контролювати показники не "на око", а за допомогою приладів.

Бажано мати не лише термометр, а й гігрометр - прилад, який показує вологість. Вони продаються в супермаркетах, часто разом із термометрами, і зазвичай недорогі. Навіть прості зволожувачі або волога тканина на батареї вже допомагають підтримати потрібний рівень вологості

- каже Отто Стойка.

Надмірна вологість також може бути шкідливою. Вона ускладнює дихання та створює умови для появи плісняви у приміщенні, що небезпечно для дихальної системи, каже експерт з громадського здоров’я. Особливо це відчувають люди з хронічними захворюваннями.

Занадто вологе повітря важче переноситься, особливо людьми із серцево-судинними хворобами та захворюваннями легень. Якщо висока вологість постійна, може з’являтися пліснява, грибки, які потрапляють у повітря й викликають алергічні реакції або інші проблеми

- застерігає лікар.

Щодо людей з астмою, алергіями чи іншими хронічними хворобами, рекомендації залишаються загальними. Важливо дотримуватися оптимальних показників і регулярно контролювати стан здоров’я.

Для дітей і дорослих, навіть із хронічними захворюваннями, оптимальний мікроклімат однаковий. Специфічних температур не потрібно, а головне слідкувати за самопочуттям, контролювати показники та вчасно звертатися до лікаря

 - підсумовує Отто Стойка.

Поради як зігрітися

Багатошаровість в одязі. Одяг має складатися з кількох шарів та не бути тісним, аби не заважати кровообігу. Перший шар, що прилягає безпосередньо до тіла, має бути з натуральної тканини, або ж це може бути термобілизна. Якщо речі стають вологими - обов'язково знімайте їх, адже вони гірше тримають тепло.

Як правильно обрати термобілизну: прості поради07.01.26, 13:57 • 79455 переглядiв

Більше рухайтесь. Не забувайте про рух, додайте у своє життя легкі, але регулярні фізичні навантаження

- додав Отто Стойка.

Морози посилюють ризик переохолодження: як уберегтися під час холодів14.01.26, 17:56 • 3231 перегляд

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Морози в Україні
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія