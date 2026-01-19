Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря

Фото: pixabay

Комфортний мікроклімат в оселі безпосередньо впливає на самопочуття, імунітет та перебіг хвороб. На жаль, в наслідок ворожих атак багато українців стикнулися з тим, що тепло в оселі стало недосяжною розкішшю. Про те, які саме показники температури й вологості вважаються оптимальними в оселі розповів УНН кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та експерт громадського здоров'я Отто Стойка.

Деталі

Основними показниками здорового мікроклімату у приміщенні є температура повітря та рівень вологості. Саме вони визначають, наскільки комфортно організму дихати та протистояти вірусам.

Оптимальна температура в житловому приміщенні від +18 до 24 градусів за Цельсієм з вологістю від 40 до 60%. При такій температурі і вологості достатньо комфортно людям. І здоровим, і навіть тим, хто хворіє - це може полегшувати стан - наголошує лікар.

Особливо складно підтримувати ці показники в опалювальний сезон, бо обігрівачі та централізоване опалення часто пересушують повітря в квартирах і будинках. Це може негативно впливати на слизові оболонки та імунний захист, каже Отто Стойка.

Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями

Коли вмикаємо опалення або обігрівачі, особливо тепловентилятори, вологість часто падає нижче 40%, іноді до 10-20%. Таке повітря сушить слизові оболонки носа й горла, і людина стає більш вразливою до вірусних інфекцій. Особливо це стосується дітей у садочках і школах - пояснює експерт громадського здоров’я.

Лікар радить регулярно провітрювати приміщення та за можливості зволожувати повітря. Для цього підійдуть як спеціальні зволожувачі, так і прості побутові рішення. Важливо також контролювати показники не "на око", а за допомогою приладів.

Бажано мати не лише термометр, а й гігрометр - прилад, який показує вологість. Вони продаються в супермаркетах, часто разом із термометрами, і зазвичай недорогі. Навіть прості зволожувачі або волога тканина на батареї вже допомагають підтримати потрібний рівень вологості - каже Отто Стойка.

Надмірна вологість також може бути шкідливою. Вона ускладнює дихання та створює умови для появи плісняви у приміщенні, що небезпечно для дихальної системи, каже експерт з громадського здоров’я. Особливо це відчувають люди з хронічними захворюваннями.

Занадто вологе повітря важче переноситься, особливо людьми із серцево-судинними хворобами та захворюваннями легень. Якщо висока вологість постійна, може з’являтися пліснява, грибки, які потрапляють у повітря й викликають алергічні реакції або інші проблеми - застерігає лікар.

Щодо людей з астмою, алергіями чи іншими хронічними хворобами, рекомендації залишаються загальними. Важливо дотримуватися оптимальних показників і регулярно контролювати стан здоров’я.

Для дітей і дорослих, навіть із хронічними захворюваннями, оптимальний мікроклімат однаковий. Специфічних температур не потрібно, а головне слідкувати за самопочуттям, контролювати показники та вчасно звертатися до лікаря - підсумовує Отто Стойка.

Поради як зігрітися

Багатошаровість в одязі. Одяг має складатися з кількох шарів та не бути тісним, аби не заважати кровообігу. Перший шар, що прилягає безпосередньо до тіла, має бути з натуральної тканини, або ж це може бути термобілизна. Якщо речі стають вологими - обов'язково знімайте їх, адже вони гірше тримають тепло.

Як правильно обрати термобілизну: прості поради

Більше рухайтесь. Не забувайте про рух, додайте у своє життя легкі, але регулярні фізичні навантаження - додав Отто Стойка.

Морози посилюють ризик переохолодження: як уберегтися під час холодів