14:56
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Морози посилюють ризик переохолодження: як уберегтися під час холодів

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Тривале перебування на холоді може призвести до переохолодження та обмороження. У ДСНС України, розповіли про заходи безпеки та першу допомогу.

Морози посилюють ризик переохолодження: як уберегтися під час холодів

Тривале перебування на холоді може призвести до переохолодження та обмороження, а також загострення серцево-судинних і респіраторних захворювань. Крім того, зростає кількість травм через ожеледицю. Про це зазначила Наталія Яшан, начальник Управління медичного забезпечення ДСНС України під час пресбрифінгу в Медіацентрі Україна, пише УНН.

Потрібно обмежити тривале перебування на відкритому повітрі дітей, людей похилого віку та вагітних при низьких мінусових температурах, як зараз. Якщо це активний відпочинок і робота, то через три-чотири години потрібно робити перерви та заходити у приміщення для зігріву

- зазначила вона.

Пані Яшан не радить розтирати при переохолоджені частини тіла людини, оскільки це тільки поглибить причину переохолодження.

Сніг - додаткове охолодження + мікротравми льодом.

Спирт - зневоднює шкіру, пошкоджує епідерміс і створює хибне відчуття тепла.

Розтирання і снігом, і спиртом лише посилять травматизм і поглиблять процес переохолодження. Рекомендую: припинити дію холоду, загорнути постраждалого у теплу ковдру, можна "термо", дати попити щось тепле

- радить фахівчиня.

Якщо ви побачили людину з ознаками переохолодження необхідно:

  • негайно перемістити постраждалого у тепле приміщення;
    • зняти вологий або холодний одяг, укрити теплою ковдрою;
      • поступово зігрівати, уникаючи різкого нагрівання;
        • дати теплий чай, воду. Тільки якщо людина у свідомості;
          • постійно контролювати дихання та стан людини.

            Рятувальники закликають не ігнорувати симптоми переохолодження та за потреби звертатися по медичну допомогу.

            "Поле високого тиску": синоптики дали прогноз на 14 січня14.01.26, 06:59

            Ольга Розгон

            Суспільство
            Морози в Україні
            Сніг в Україні
            Державна служба України з надзвичайних ситуацій