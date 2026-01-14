Морози посилюють ризик переохолодження: як уберегтися під час холодів

Тривале перебування на холоді може призвести до переохолодження та обмороження, а також загострення серцево-судинних і респіраторних захворювань. Крім того, зростає кількість травм через ожеледицю. Про це зазначила Наталія Яшан, начальник Управління медичного забезпечення ДСНС України під час пресбрифінгу в Медіацентрі Україна, пише УНН.

Потрібно обмежити тривале перебування на відкритому повітрі дітей, людей похилого віку та вагітних при низьких мінусових температурах, як зараз. Якщо це активний відпочинок і робота, то через три-чотири години потрібно робити перерви та заходити у приміщення для зігріву

Пані Яшан не радить розтирати при переохолоджені частини тіла людини, оскільки це тільки поглибить причину переохолодження.

Сніг - додаткове охолодження + мікротравми льодом.

Спирт - зневоднює шкіру, пошкоджує епідерміс і створює хибне відчуття тепла.

Розтирання і снігом, і спиртом лише посилять травматизм і поглиблять процес переохолодження. Рекомендую: припинити дію холоду, загорнути постраждалого у теплу ковдру, можна "термо", дати попити щось тепле