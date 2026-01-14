"Поле високого тиску": синоптики дали прогноз на 14 січня
Київ • УНН
14 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише на заході, в Криму та Приазов'ї невеликий сніг. Температура повітря вдень становитиме від 8-13° морозу до близько 0° в Криму.
У середу, 14 січня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, спокійну без істотних опадів все ще холодну погоду визначатиме поле високого тиску, лише на крайньому заході країни наближення атмосферного фронту з заходу, а в Криму та Приазов'ї дещо тепліша і волога повітряна маса з Чорного моря зумовлять невеликий сніг.
Без істотних опадів, лише на крайньому заході країни, в Криму та Приазов'ї вдень невеликий сніг. На заході та півночі країни вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 8-13° морозу; на Закарпатті, півдні та південному сході країни 2-7° морозу (в Криму близько 0°)
У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -12°...-10°.
