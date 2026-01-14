$43.260.18
13 января, 19:36 • 18584 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 23234 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 22913 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 25801 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 38413 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 25334 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 28784 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 34887 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 50594 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 38348 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
"Поле высокого давления": синоптики дали прогноз на 14 января

Киев • УНН

 • 380 просмотра

14 января в Украине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь на западе, в Крыму и Приазовье небольшой снег. Температура воздуха днем составит от 8-13° мороза до около 0° в Крыму.

"Поле высокого давления": синоптики дали прогноз на 14 января

В среду, 14 января, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, спокойную без существенных осадков все еще холодную погоду будет определять поле высокого давления, лишь на крайнем западе страны приближение атмосферного фронта с запада, а в Крыму и Приазовье несколько более теплая и влажная воздушная масса с Черного моря обусловят небольшой снег.

Без существенных осадков, лишь на крайнем западе страны, в Крыму и Приазовье днем небольшой снег. На западе и севере страны утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 8-13° мороза; на Закарпатье, юге и юго-востоке страны 2-7° мороза (в Крыму около 0°)

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -12°...-10°.

Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января11.01.26, 11:33 • 76084 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине