"Поле высокого давления": синоптики дали прогноз на 14 января
Киев • УНН
14 января в Украине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь на западе, в Крыму и Приазовье небольшой снег. Температура воздуха днем составит от 8-13° мороза до около 0° в Крыму.
В среду, 14 января, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, спокойную без существенных осадков все еще холодную погоду будет определять поле высокого давления, лишь на крайнем западе страны приближение атмосферного фронта с запада, а в Крыму и Приазовье несколько более теплая и влажная воздушная масса с Черного моря обусловят небольшой снег.
Без существенных осадков, лишь на крайнем западе страны, в Крыму и Приазовье днем небольшой снег. На западе и севере страны утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 8-13° мороза; на Закарпатье, юге и юго-востоке страны 2-7° мороза (в Крыму около 0°)
В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -12°...-10°.
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января11.01.26, 11:33 • 76084 просмотра