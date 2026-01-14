Морозы усиливают риск переохлаждения: как уберечься во время холодов

$43.180.08
14:56 • 3032 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 7048 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 8658 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 10644 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 10544 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 14319 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 9678 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 10829 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 5724 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 10224 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
публикации
Эксклюзивы
На фронте за сутки произошло 141 боевое столкновение, уничтожено много техники и военных врага - Генштаб
14 января, 06:53 • 14847 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?
14 января, 07:00 • 33594 просмотра
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавший
14 января, 07:43 • 20488 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК
14 января, 09:19 • 16480 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обысках
11:32 • 17631 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:53 • 14320 просмотра
12:53 • 14320 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обысках
11:32 • 17717 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?
14 января, 07:00 • 33679 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света
13 января, 19:36 • 48581 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
13 января, 12:46 • 62091 просмотра
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 62091 просмотра
Михаил Федоров
Юлия Тимошенко
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Сомали
Афганистан
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
13 января, 15:09 • 23606 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
12 января, 00:45 • 58306 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта
11 января, 23:46 • 51008 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной
10 января, 15:04 • 55728 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности
10 января, 13:08 • 57089 просмотра
Морозы усиливают риск переохлаждения: как уберечься во время холодов

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Длительное пребывание на холоде может привести к переохлаждению и обморожению. В ГСЧС Украины рассказали о мерах безопасности и первой помощи.

Морозы усиливают риск переохлаждения: как уберечься во время холодов

Длительное пребывание на холоде может привести к переохлаждению и обморожению, а также обострению сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Кроме того, растет количество травм из-за гололеда. Об этом сообщила Наталья Яшан, начальник Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины во время пресс-брифинга в Медиацентре Украина, пишет УНН.

Необходимо ограничить длительное пребывание на открытом воздухе детей, пожилых людей и беременных при низких минусовых температурах, как сейчас. Если это активный отдых и работа, то через три-четыре часа нужно делать перерывы и заходить в помещение для согрева

- отметила она.

Госпожа Яшан не советует растирать при переохлаждении части тела человека, поскольку это только усугубит причину переохлаждения.

Снег - дополнительное охлаждение + микротравмы льдом.

Спирт - обезвоживает кожу, повреждает эпидермис и создает ложное ощущение тепла.

Растирание и снегом, и спиртом только усилят травматизм и углубят процесс переохлаждения. Рекомендую: прекратить действие холода, завернуть пострадавшего в теплое одеяло, можно "термо", дать попить что-то теплое

- советует специалист.

Если вы увидели человека с признаками переохлаждения необходимо:

  • немедленно переместить пострадавшего в теплое помещение;
    • снять влажную или холодную одежду, укрыть теплым одеялом;
      • постепенно согревать, избегая резкого нагревания;
        • дать теплый чай, воду. Только если человек в сознании;
          • постоянно контролировать дыхание и состояние человека.

            Спасатели призывают не игнорировать симптомы переохлаждения и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

            "Поле высокого давления": синоптики дали прогноз на 14 января14.01.26, 06:59 • 2980 просмотров

