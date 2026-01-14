Морозы усиливают риск переохлаждения: как уберечься во время холодов
Киев • УНН
Длительное пребывание на холоде может привести к переохлаждению и обморожению. В ГСЧС Украины рассказали о мерах безопасности и первой помощи.
Длительное пребывание на холоде может привести к переохлаждению и обморожению, а также обострению сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Кроме того, растет количество травм из-за гололеда. Об этом сообщила Наталья Яшан, начальник Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины во время пресс-брифинга в Медиацентре Украина, пишет УНН.
Необходимо ограничить длительное пребывание на открытом воздухе детей, пожилых людей и беременных при низких минусовых температурах, как сейчас. Если это активный отдых и работа, то через три-четыре часа нужно делать перерывы и заходить в помещение для согрева
Госпожа Яшан не советует растирать при переохлаждении части тела человека, поскольку это только усугубит причину переохлаждения.
Снег - дополнительное охлаждение + микротравмы льдом.
Спирт - обезвоживает кожу, повреждает эпидермис и создает ложное ощущение тепла.
Растирание и снегом, и спиртом только усилят травматизм и углубят процесс переохлаждения. Рекомендую: прекратить действие холода, завернуть пострадавшего в теплое одеяло, можно "термо", дать попить что-то теплое
Если вы увидели человека с признаками переохлаждения необходимо:
- немедленно переместить пострадавшего в теплое помещение;
- снять влажную или холодную одежду, укрыть теплым одеялом;
- постепенно согревать, избегая резкого нагревания;
- дать теплый чай, воду. Только если человек в сознании;
- постоянно контролировать дыхание и состояние человека.
Спасатели призывают не игнорировать симптомы переохлаждения и при необходимости обращаться за медицинской помощью.
"Поле высокого давления": синоптики дали прогноз на 14 января14.01.26, 06:59 • 2980 просмотров