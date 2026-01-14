Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
Київ • УНН
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів про наслідки промерзання багатоквартирних будинків та процес їхнього відновлення. Промерзання вражає теплові та водопровідні мережі, що робить будівлю непридатною для експлуатації та потребує масштабних ремонтних робіт.
Промерзання багатоквартирних будинків узимку призводить до серйозних технічних пошкоджень будівлі, яка згодом може навіть стати непридатною для експлуатації. Детальніше про наслідки промерзання будинків і як відбувається їхнє відновлення - розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, передає УНН.
Деталі
Промерзання, насамперед, вражає теплові та водопровідні мережі, які забезпечують життєдіяльність будинку, каже експерт. Через це будівля фактично виходить з експлуатації, а для повернення будинку до нормального стану потрібні масштабні ремонтні роботи.
Під час замерзання теплових мереж багатоквартирний будинок втрачає свою життєдіяльність. Теплові мережі, водопровідні мережі – вони відповідають за систему життєдіяльності і фактично вони втрачаються. В цих будинках не можна жити і потрібно проводити капітальні ремонти
А обсяг відновлювальних робіт залежить від того, що саме було пошкоджено. Крім того, за словами експерта, мережею ширяться фото, де видно розірвані батареї.
Якщо розірвані батареї, то необхідно буде міняти всі батареї в квартирах, замінювати всі теплові мережі в коридорах. Це залежить від того, наскільки будинок постраждав і який фронт робіт потрібен, щоб повернути системи до життєдіяльності
Також, він наголосив, що проблеми можуть виникати й з каналізаційними мережами, особливо тими, що проходять на поверхах, однак точний стан будівлі можна визначити лише після технічного аудиту.
Проблеми вирішуються тільки після того, як будинок пройде технічний аудит. Може бути так, що позамерзало на одному чи двох поверхах, а всі інші – нормальні. Абсолютно різні історії, і тільки після технічного обстеження буде зрозуміло обсяг робіт
Окрему небезпеку становить промерзання стін і перекриттів. Олег Попенко каже, що у Києві вже фіксували випадки, коли через це люди втрачали майно.
Волога потрапляє в плиту, замерзає, плита лопається. Мені писали люди, що лопнуло перекриття на верхньому поверсі і квартиру повністю засипало снігом. Ви просто втрачаєте майно через те, що своєчасно не зробили профілактичні роботи
За словами Попенка, сама процедура відновлення будинків є тривалою. Усі рішення ухвалюються через сесії, що затягує процес на місяці.
Якщо виділення коштів буде, умовно, в березні, то не менше шести-восьми місяців піде на відновлення одного будинку. А скільки таких будинків - не повідомляється
Нагадаємо
У Києві внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури через атаку рф значна частина житлових будинків і та інших будівель залишилася без постачання, і "воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили", але це є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла, вказали у КМДА.
Як повідомляв УНН, міський голова Києва Віталій Кличко скликав комісію з питань ТЕБ та НС через складну ситуацію в столиці. Близько 400 багатоповерхових будинків залишаються без опалення, а енергопостачання здійснюється за екстреними графіками.