$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
16:42 • 98 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 3984 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 8670 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 9964 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 11282 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11064 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 14933 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 10021 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 11015 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 5888 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.1м/с
82%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - ГенштабPhoto14 січня, 06:53 • 15278 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 34330 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo14 січня, 07:43 • 20914 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19 • 16910 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 18375 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 14933 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 18536 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 34514 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 49113 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 62481 перегляди
Актуальнi люди
Михайло Федоров
Юлія Тимошенко
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Сомалі
Афганістан
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 23799 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 58493 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 51172 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 55885 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 57243 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Bild

Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів про наслідки промерзання багатоквартирних будинків та процес їхнього відновлення. Промерзання вражає теплові та водопровідні мережі, що робить будівлю непридатною для експлуатації та потребує масштабних ремонтних робіт.

Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями

Промерзання багатоквартирних будинків узимку призводить до серйозних технічних пошкоджень будівлі, яка згодом може навіть стати непридатною для експлуатації. Детальніше про наслідки промерзання будинків і як відбувається їхнє відновлення - розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, передає УНН.

Деталі

Промерзання, насамперед, вражає теплові та водопровідні мережі, які забезпечують життєдіяльність будинку, каже експерт. Через це будівля фактично виходить з експлуатації, а для повернення будинку до нормального стану потрібні масштабні ремонтні роботи.

Під час замерзання теплових мереж багатоквартирний будинок втрачає свою життєдіяльність. Теплові мережі, водопровідні мережі – вони відповідають за систему життєдіяльності і фактично вони втрачаються. В цих будинках не можна жити і потрібно проводити капітальні ремонти 

– пояснив Попенко.

А обсяг відновлювальних робіт залежить від того, що саме було пошкоджено. Крім того, за словами експерта, мережею ширяться фото, де видно розірвані батареї.

На лівому березі Києва рятувальники розгорнули понад 40 мобільних Пунктів допомоги13.01.26, 17:54 • 3496 переглядiв

Якщо розірвані батареї, то необхідно буде міняти всі батареї в квартирах,  замінювати всі теплові мережі в коридорах. Це залежить від того, наскільки будинок постраждав і який фронт робіт потрібен, щоб повернути системи до життєдіяльності 

– зазначив експерт.

Також, він наголосив, що проблеми можуть виникати й з каналізаційними мережами, особливо тими, що проходять на поверхах, однак точний стан будівлі можна визначити лише після технічного аудиту. 

Проблеми вирішуються тільки після того, як будинок пройде технічний аудит. Може бути так, що позамерзало на одному чи двох поверхах, а всі інші – нормальні. Абсолютно різні історії, і тільки після технічного обстеження буде зрозуміло обсяг робіт 

– наголосив Попенко.

Окрему небезпеку становить промерзання стін і перекриттів. Олег Попенко каже, що у Києві вже фіксували випадки, коли через це люди втрачали майно.

Волога потрапляє в плиту, замерзає, плита лопається. Мені писали люди, що лопнуло перекриття на верхньому поверсі і квартиру повністю засипало снігом. Ви просто втрачаєте майно через те, що своєчасно не зробили профілактичні роботи 

– каже голова Спілки споживачів комунальних послуг.

За словами Попенка, сама процедура відновлення будинків є тривалою. Усі рішення ухвалюються через сесії, що затягує процес на місяці.

У Києві загинула родина через діючий у квартирі генератор14.01.26, 17:34 • 2460 переглядiв

Якщо виділення коштів буде, умовно, в березні, то не менше шести-восьми місяців піде на відновлення одного будинку. А скільки таких будинків - не повідомляється 

– підсумував експерт.

Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла 13.01.26, 21:36 • 49124 перегляди

Нагадаємо

У Києві внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури через атаку рф значна частина житлових будинків і та інших будівель залишилася без постачання, і "воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили", але це є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла, вказали у КМДА.

Як повідомляв УНН, міський голова Києва Віталій Кличко скликав комісію з питань ТЕБ та НС через складну ситуацію в столиці. Близько 400 багатоповерхових будинків залишаються без опалення, а енергопостачання здійснюється за екстреними графіками.

Алла Кіосак

СуспільствоНерухомість
Нерухомість
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ