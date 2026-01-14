Ситуація в Києві залишається складною: Кличко скликав комісію з питань ТЕБ та НС

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Міський голова Києва Віталій Кличко скликав комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з важкою ситуацією, що склалась в столиці України. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

На засіданні комісії присутні всі департаменти, заступники голови КМДА, служби, голови всіх районів міста. Як зазначив Кличко, ситуація в Києві дуже складна: подібного масштабу - вперше за 4 роки повномасштабної війни.

На сьогодні близько 400 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення. (З тих шести тисяч, де не було теплопостачання після масованої атаки 9 січня). Частині з цих 400 будинків подати тепло плануємо сьогодні до вечора. Комунальники наші працюють і вдень, і вночі. Ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб повернути людям необхідні послуги - заявив Кличко.

Він додав, що ситуація з теплом на правому березі вже більш стабільна. Більш складна - на лівому березі міста.

Що стосується енергопостачання, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, то тут ситуація залишається дуже складною.

Енергетики працюють, роблять все, що можуть. Але наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Тобто, погодинні графіки не діють. І, за інформацією компанії ДТЕК, мешканці міста зараз близько трьох годин зі світлом і до десяти, а подекуди й більше, - без нього. Енергетики зауважують, що час може змінюватися, адже пошкоджена енергосистема працює в аварійних умовах. Впливає ще й погода та перевантаження мереж - йдеться в заяві Кличка.

Міський голова дав доручення, щоб у максимально ефективному режимі працювали пункти обігріву (адреси яких є на мапі в "Києві цифровому", на ресурсах міської влади). Наразі у Києві цих пунктів розгорнуто 1200.

Також Кличко дав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги.

Зокрема, "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючим компаніям, "Київавтодору", КАРС. І сьогодні на комісії хочу почути, як виконують доручення. Департаменту соціальної політики КМДА і районним держадміністраціям міста було доручення забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням тих мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів - заявив він.

Також міський голова Києва доручив опрацювати можливість для харчування осіб, які можуть самостійно пересуватися, але не мають можливості приготувати їжу вдома.

Під час комісії ТЕБ та НС він також наголосив, що столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах. І при цьому - під загрозою нових атак ворог. В першу чергу на інфраструктуру.

Всі чиновники, господарники мають розуміти свою відповідальність. І працювати оперативно ухвалюючи рішення, знаходячи варіанти їх реалізації. Інакше - будуть працювати ті, хто зможуть! Розумію навантаження і рівень стресу, але ми повинні втримати життєдіяльність мегаполіса! І робимо для цього все - резюмував Кличко.

Нагадаємо

Станом на ранок 14 січня у Києві та Київській області не діяли графіки відключень, на Одещині та Дніпропетровщині також є обмеження.