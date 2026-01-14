Ситуация в Киеве остается сложной: Кличко созвал комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко созвал комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в столице Украины. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

На заседании комиссии присутствуют все департаменты, заместители главы КГГА, службы, главы всех районов города. Как отметил Кличко, ситуация в Киеве очень сложная: подобного масштаба – впервые за 4 года полномасштабной войны.

На сегодня около 400 многоэтажных домов Киева остаются без отопления. (Из тех шести тысяч, где не было теплоснабжения после массированной атаки 9 января). Части из этих 400 домов подать тепло планируем сегодня до вечера. Коммунальщики наши работают и днем, и ночью. Ремонтируют поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы вернуть людям необходимые услуги - заявил Кличко.

Он добавил, что ситуация с теплом на правом берегу уже более стабильная. Более сложная – на левом берегу города.

Что касается энергоснабжения, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, то здесь ситуация остается очень сложной.

Энергетики работают, делают все, что могут. Но сейчас Киев живет по экстренным графикам отключений света. То есть, почасовые графики не действуют. И, по информации компании ДТЭК, жители города сейчас около трех часов со светом и до десяти, а кое-где и больше, - без него. Энергетики отмечают, что время может меняться, ведь поврежденная энергосистема работает в аварийных условиях. Влияет еще и погода и перегрузка сетей - говорится в заявлении Кличко.

Мэр дал поручение, чтобы в максимально эффективном режиме работали пункты обогрева (адреса которых есть на карте в "Киеве цифровом", на ресурсах городской власти). Сейчас в Киеве этих пунктов развернуто 1200.

Также Кличко дал поручение столичным предприятиям, задействованным в ликвидации чрезвычайной ситуации, выплатить дополнительное денежное вознаграждение их специалистам, которые днем и ночью работают, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги.

В частности, "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканал", управляющим компаниям, "Киевавтодору", КАРС. И сегодня на комиссии хочу услышать, как выполняют поручения. Департаменту социальной политики КГГА и районным госадминистрациям города было поручено обеспечивать один раз в сутки горячим питанием тех жителей, которые стоят на учете в территориальных центрах районов - заявил он.

Также мэр Киева поручил проработать возможность для питания лиц, которые могут самостоятельно передвигаться, но не имеют возможности приготовить еду дома.

Во время комиссии ТЭБ и ЧС он также подчеркнул, что столица сегодня функционирует в экстремальных условиях. И при этом - под угрозой новых атак врага. В первую очередь на инфраструктуру.

Все чиновники, хозяйственники должны понимать свою ответственность. И работать оперативно принимая решения, находя варианты их реализации. Иначе - будут работать те, кто смогут! Понимаю нагрузку и уровень стресса, но мы должны удержать жизнедеятельность мегаполиса! И делаем для этого все - резюмировал Кличко.

Напомним

По состоянию на утро 14 января в Киеве и Киевской области не действовали графики отключений, в Одесской и Днепропетровской областях также есть ограничения.