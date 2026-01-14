У Києві загинула родина через діючий у квартирі генератор
Київ • УНН
Родина з трьох осіб у Деснянському районі Києва загинула через отруєння чадним газом від генератора. Пристрій працював на балконі із відчиненими дверима до кімнати.
У Деснянському районі столиці через діючий у квартирі генератор загинула родина. Про це повідомила поліція Києва, пише УНН.
Днями правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки й під час перевірки оселі її батьків виявили тіла всіх трьох без ознак життя
У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.
Встановлено, що напередодні, кияни увімкнули генератор на балконі та лягли спати, при цьому двері до балкону були відчинені та вели до кімнати. Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька стало отруєння чадним газом.
Правоохоронці наголошують: чадний газ немає запаху та кольору, але надзвичайно небезпечний – отруєння може статися за лічені хвилини. Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі!
