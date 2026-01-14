$43.180.08
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
У Києві загинула родина через діючий у квартирі генератор

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Родина з трьох осіб у Деснянському районі Києва загинула через отруєння чадним газом від генератора. Пристрій працював на балконі із відчиненими дверима до кімнати.

У Києві загинула родина через діючий у квартирі генератор

У Деснянському районі столиці через діючий у квартирі генератор загинула родина. Про це повідомила поліція Києва, пише УНН.

Днями правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки й під час перевірки оселі її батьків виявили тіла всіх трьох без ознак життя

- йдеться у повідомленні.

У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона. 

Встановлено, що напередодні, кияни увімкнули генератор на балконі та лягли спати, при цьому двері до балкону були відчинені та вели до кімнати. Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька стало отруєння чадним газом.

Правоохоронці наголошують: чадний газ немає запаху та кольору, але надзвичайно небезпечний – отруєння може статися за лічені хвилини. Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі!

Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підвалі28.12.25, 12:43 • 18975 переглядiв

Ольга Розгон

