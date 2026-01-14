В Киеве погибла семья из-за работающего в квартире генератора
Киев • УНН
Семья из трех человек в Деснянском районе Киева погибла из-за отравления угарным газом от генератора. Устройство работало на балконе с открытой дверью в комнату.
В Деснянском районе столицы из-за действующего в квартире генератора погибла семья. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.
На днях правоохранители получили сообщение об исчезновении 30-летней местной жительницы и во время проверки дома ее родителей обнаружили тела всех троих без признаков жизни
В помещении работал генератор, питание к которому поступало от газового баллона.
Установлено, что накануне киевляне включили генератор на балконе и легли спать, при этом дверь на балкон была открыта и вела в комнату. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что причиной смерти женщины, ее 61-летней матери и 63-летнего отца стало отравление угарным газом.
Правоохранители отмечают: угарный газ не имеет запаха и цвета, но чрезвычайно опасен – отравление может произойти за считанные минуты. Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе!
