У Києві зливали воду з будинків після атаки рф, але це стандартний захід і не означає тривалу відсутність тепла - КМДА

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У Києві через пошкодження інфраструктури злили воду з систем опалення, що є технічним заходом для запобігання пошкоджень. Це не означає тривалої відсутності тепла, а є вимогою безпеки під час морозів.

У Києві зливали воду з будинків після атаки рф, але це стандартний захід і не означає тривалу відсутність тепла - КМДА

У Києві внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури через атаку рф значна частина житлових будинків і та інших будівель залишилася без постачання, і "воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили", але це є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла, вказали у КМДА у п'ятницю, пише УНН.

Злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла

- зазначили у КМДА.

Деталі

У КМДА пояснили, що під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання, вказали у роз'ясненні.

У КМДА вказали, що важливо наступне:

  • злиття води не означає, що тепло буде відсутнє тривалий час;
    • таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення може тривати кілька годин або добу – це вимога безпеки.

      "Такі рекомендації уряду діють в Україні майже 20 років і передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж. Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан і експлуатацію теплових мереж суб'єкта господарювання за узгодженням з енергопостачальною організацією", - наголосили у КМДА.

      Цієї ночі, 9 січня, Київ, зазначили у КМДА, уже вчетверте зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака, як вказано, була наймасштабнішою з початку осені – ворог випустив по місту 36 ракет – балістичних і крилатих, та майже 250 безпілотників.

      Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без постачання. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла

      - вказали у КМДА.

      Із ночі енергетики та інші міські служби, як повідомляється, "працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду".

      "Ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення. Закликаємо утриматись від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію, тоді як комунальники міста ризикують життям і здоров’ям, щоб повернути містянам послуги, що вже робили неодноразово", - підсумували у КМДА.

      Нагадаємо

      Половина багатоквартирних будинків Києва – майже 6 тисяч – наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою критичну інфраструктуру столиці. Також у місті перебої з водопостачанням.

      Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації, повідомляв мер Києва Віталій Кличко.

      "Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто09.01.26, 12:19 • 8692 перегляди

      Юлія Шрамко

