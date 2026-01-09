В Киеве сливали воду из домов после атаки РФ, но это стандартная мера и не означает длительного отсутствия тепла - КГГА

В Киеве в результате повреждений критической инфраструктуры из-за атаки РФ значительная часть жилых домов и других зданий осталась без снабжения, и "воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили", но это является стандартной технической мерой при минусовой температуре и не означает длительного отсутствия тепла, указали в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре и не означает длительного отсутствия тепла - отметили в КГГА.

Детали

В КГГА объяснили, что во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, слив воды из домовых систем отопления является обязательным техническим действием. Вода при минусовой температуре быстро замерзает, и именно дренирование позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования, указали в разъяснении.

В КГГА указали, что важно следующее:

слив воды не означает, что тепло будет отсутствовать длительное время;

такую процедуру применяют даже тогда, когда отключение может длиться несколько часов или сутки – это требование безопасности.

"Такие рекомендации правительства действуют в Украине почти 20 лет и предусмотрены Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей. Решение о дренировании принимает лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию тепловых сетей субъекта хозяйствования по согласованию с энергоснабжающей организацией", - подчеркнули в КГГА.

Этой ночью, 9 января, Киев, отметили в КГГА, уже в четвертый раз подвергся массированному комбинированному обстрелу. И сегодняшняя ночная атака, как указано, была самой масштабной с начала осени – враг выпустил по городу 36 ракет – баллистических и крылатых, и почти 250 беспилотников.

В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет продолжаться восстановление тепла - указали в КГГА.

С ночи энергетики и другие городские службы, как сообщается, "работают в режиме чрезвычайной ситуации на объектах, несмотря на риски и непогоду".

"Ситуация в городе является чрезвычайно сложной, однако контролируемой с точки зрения систем жизнеобеспечения. Призываем воздержаться от громких заявлений с шокирующими заголовками и не распространять дезинформацию, тогда как коммунальщики города рискуют жизнью и здоровьем, чтобы вернуть горожанам услуги, что уже делали неоднократно", - подытожили в КГГА.

Напомним

Половина многоквартирных домов Киева – почти 6 тысяч – сейчас без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением.

Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, сообщал мэр Киева Виталий Кличко.

"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город