В Киеве сливали воду из домов после атаки РФ, но это стандартная мера и не означает длительного отсутствия тепла - КГГА

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Киеве из-за повреждения инфраструктуры слили воду из систем отопления, что является технической мерой для предотвращения повреждений. Это не означает длительного отсутствия тепла, а является требованием безопасности во время морозов.

В Киеве сливали воду из домов после атаки РФ, но это стандартная мера и не означает длительного отсутствия тепла - КГГА

В Киеве в результате повреждений критической инфраструктуры из-за атаки РФ значительная часть жилых домов и других зданий осталась без снабжения, и "воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили", но это является стандартной технической мерой при минусовой температуре и не означает длительного отсутствия тепла, указали в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре и не означает длительного отсутствия тепла

- отметили в КГГА.

Детали

В КГГА объяснили, что во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, слив воды из домовых систем отопления является обязательным техническим действием. Вода при минусовой температуре быстро замерзает, и именно дренирование позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования, указали в разъяснении.

В КГГА указали, что важно следующее:

  • слив воды не означает, что тепло будет отсутствовать длительное время;
    • такую процедуру применяют даже тогда, когда отключение может длиться несколько часов или сутки – это требование безопасности.

      "Такие рекомендации правительства действуют в Украине почти 20 лет и предусмотрены Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей. Решение о дренировании принимает лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию тепловых сетей субъекта хозяйствования по согласованию с энергоснабжающей организацией", - подчеркнули в КГГА.

      Этой ночью, 9 января, Киев, отметили в КГГА, уже в четвертый раз подвергся массированному комбинированному обстрелу. И сегодняшняя ночная атака, как указано, была самой масштабной с начала осени – враг выпустил по городу 36 ракет – баллистических и крылатых, и почти 250 беспилотников.

      В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет продолжаться восстановление тепла

      - указали в КГГА.

      С ночи энергетики и другие городские службы, как сообщается, "работают в режиме чрезвычайной ситуации на объектах, несмотря на риски и непогоду".

      "Ситуация в городе является чрезвычайно сложной, однако контролируемой с точки зрения систем жизнеобеспечения. Призываем воздержаться от громких заявлений с шокирующими заголовками и не распространять дезинформацию, тогда как коммунальщики города рискуют жизнью и здоровьем, чтобы вернуть горожанам услуги, что уже делали неоднократно", - подытожили в КГГА.

      Напомним

      Половина многоквартирных домов Киева – почти 6 тысяч – сейчас без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением.

      Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, сообщал мэр Киева Виталий Кличко.

      "Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город09.01.26, 12:19 • 8582 просмотра

      Юлия Шрамко

      ОбществоКиев
      Недвижимость
      Морозы в Украине
      Техника
      Энергетика
      Отопление
      Воздушная тревога
      Кабинет Министров Украины
      Военное положение
      Война в Украине
      Отключение света
      Блэкаут
      Электроэнергия
      Киевская городская государственная администрация
      Украина
      Киев