Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла

Київ • УНН

 • 94 перегляди

9 січня Росія здійснила масовану атаку на Київ та область, спричинивши перебої з електро-, водо- та теплопостачанням. У столиці діють екстрені відключення, а відновлювальні роботи тривають у складних умовах.

Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла

У п’ятницю, 9 січня, росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні, зокрема по Києву та області, через що мешканці регіону досі відчувають на собі наслідки. У столиці фіксують перебої з електро-, водо- й теплопостачанням, діють екстрені відключення, а відновлювальні роботи тривають у складних умовах, пише УНН. 

У п’ятницю, 9 січня, росія наносить черговий масований удар по Україні, зокрема Києву. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування.

Загалом же ворог використав 278 повітряних засобів, з яких 36 ракет: 

  • 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська обл. – рф);
    • 22 крилатих ракет “Калібр” (із акваторії Чорного моря);
      • 1 балістична ракета середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл. - рф).

        Тоді ж прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що у Києві в окремих районах є перебої з електро- та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації. 

        За її словами, ворог цілеспрямовано атакував районні котельні.

        Мер Києва Віталій Кличко назвав атаку "найболючішою" для для критичної інфраструктури Києва та закликав киян, якщо є можливість, тимчасово виїхати з міста. 

        Також нардеп Богдан Кицак заявив, що у разі поширених відключень мережі цілих житлових кварталів можуть "вибухнути", через що доведеться евакуювати містян. 

        "Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто09.01.26, 12:19 • 13339 переглядiв

        До слова, до заклику Кличка дослухався народний депутат Жан Беленюк, який на наступний день опублікував фото з Буковеля з підписом: "Мер сказав виїхати з Києва. Хто ми такі, щоб не послухатися?".

        Російські удари завдали значної шкоди енергосистемі України. Зокрема, на Київщині у Бориспільському та Броварському районах досі діють екстрені відключення електроенергії. 

        Проблеми енергетикам також завдає негода, через що фахівці не можуть швидко відновити електропостачання. 

        Також 9 січня у столиці внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури у будинках почали зливати воду із внутрішньобудинкових систем. У КМДА тоді це називали стандартним технічним заходом при мінусовій температурі, що не означало тривалу відсутність тепла. 

        Зазначимо, що у мережі почали з’являтися фото, на яких мешканці столичних будинків скаржаться на лопнувші труби через несвоєчасне злиття води з системи. 

        У Києві зливали воду з будинків після атаки рф, але це стандартний захід і не означає тривалу відсутність тепла - КМДА09.01.26, 14:38 • 4437 переглядiв

        Через тривалу відсутність електроенергії у Києві повідомлялося про закриття великих супермаркетів у столиці, зокрема таких, як "Сільпо", "Аврора", "АТБ". Попередньо, через тривалі відключення світла - генератори не витримують навантаження. 

        Мережі "Аврора", NOVUS та "Fozzy Group" підтвердили тимчасові труднощі, тоді як "АТБ-Маркет" спростовує інформацію про масові закриття.

        У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах12.01.26, 19:49 • 37234 перегляди

        Окрім того, через тривали відключення світла народні депутати змушені працювати в холодних приміщеннях Ради. 

        Зараз складна ситуація з опаленням по всій країні. У багатьох людей тепло відсутнє вже кілька діб, і це набагато серйозніша проблема, ніж умови в адміністративних будівлях. У Верховній Раді сьогодні під час засідання було прохолодно, так само низька температура і в будівлях комітетів

        - сказала у коментарі УНН народна депутатка, заступник голови комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Оксана Дмитрієва.

        Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи13.01.26, 16:07 • 16006 переглядiв

        Станом на сьогодні ситуація в енергетиці залишається складною, а прогнози на цей момент відсутні через триваючі аварійно-відновлювальні роботи. Повернення до погодинних відключень відбудеться після їх завершення.

        Ситуація з енергопостачанням наразі складна - Колесник13.01.26, 16:56 • 2010 переглядiв

        Водночас на лівому березі Києва наразі працюють 42 мобільні Пункти надання допомоги Державної служби з надзвичайних ситуацій, а загалом по всій країні мережа пунктів надання допомоги налічує близько 7 тисяч об’єктів. Понад 730 із них належать підрозділам ДСНС та розміщені на базі пожежно-рятувальних частин.

        На лівому березі Києва рятувальники розгорнули понад 40 мобільних Пунктів допомоги13.01.26, 17:54 • 1862 перегляди

        Додамо, що через відключення електроенергії спостерігають проблеми з водопостачанням. Зокрема, в Ірпені на Київщині планувалося подавати воду за графіками. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко втрутилася у ситуацію, доручивши максимально оперативно відновити нормальне водопостачання в Ірпені без графіків. За її словами, "ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене". 

        Ресурс є: прем'єрка доручила відновити водопостачання в Ірпені без графіків13.01.26, 18:30 • 1774 перегляди

        Згодом у місті скасували тимчасові графіки подачі води. 

        Водночас, українці вже давно довели, що не бояться ні путіна, ні тривалих відключень. Так, у соцмережі Threads користувач з ніком kseerl опублікував фото зі столичного ЖК "Патріотика", де мешканці влаштували пікнік посеред дитячого майданчика. 

        "Лівий берег, сусіди влаштували пікнік з шашликом, бо немає світла і особливо нічого робити", - йдеться у дописі. 

        Павло Башинський

